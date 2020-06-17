صندوق النقد: نحن أمام أزمة غير مسبوقة.. الركود يصيب الجميع في آن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت خبيرة الاقتصاد في صندوق النقد الدولي: إن الاقتصاد العالمي في طريقه إلى انكماش يفوق تقديرات الصندوق السابقة التي نشرها في إبريل / نيسان.

وكان الصندوق قد أشار عندما كانت الدول الأوروبية في الأسابيع الأولى من الإغلاق، إلى أن الاقتصاد العالمي سيعاني أسوأ أزمة مالية منذ الكساد الكبير في الثلاثينات. وتوقع يومها انكماشاً بنسبة 3% لعام 2020. وعلى الرغم من أن بعض الاقتصادات بدأت في إعادة الافتتاح حالياً، فقد حذر الصندوق من أن التراجع قد يكون أسوأ.

وقالت جيتا جوبيناث كبيرة خبراء الاقتصاد في الصندوق في مداخلة على موقع الصندوق: «لأول مرة منذ الكساد الكبير، ستكون اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في حالة ركود خلال عام 2020. ومن المرجح أن يكشف تحديث التوقعات الاقتصادية العالمية في يونيو/حزيران القادم عن معدلات نمو سلبية أسوأ من التقديرات السابقة».

وقال الصندوق أيضاً إن الأزمة الحالية، التي أطلق عليها اسم «الإغلاق الكبير»، لا تشبه أي شيء شهده العالم من قبل.

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن قطاع الخدمات تأثر أكثر من قطاع الصناعات التحويلية - وهو عامل مختلف لم تشهده الأزمات السابقة، حيث تسبب نقص الاستثمارات في زيادة الضرر على قطاع التصنيع.

وتوقعت جوبيناث أن ينتعش الطلب الاستهلاكي المكبوح بسبب قيود التباعد الاجتماعي، وبالتالي يدفع الانتعاش الاقتصادي بوتيرة أسرع مما كانت عليه في أزمات سابقة.

ولكنها حذرت أيضاً من أن هذا ليس أمراً مسلماً به لأن الأزمة الصحية قد تغير أنماط إنفاق المستهلكين، مع احتمال زيادة حرص قسم منهم على الادخار.

وقد وصلت أسواق الأسهم إلى مستويات قياسية جديدة في وقت لا تزال فيه الاقتصادات والحكومات والخدمات الصحية والمواطنون يعانون تبعات الوباء.

وأشارت جوبيناث إلى ارتفاع هوامش العائد على السندات السيادية وانخفاض قيم عملات الاقتصادات الناشئة، مع بعض الاستثناءات، بنسب أقل مما حصل في الأزمات السابقة، وهذا أمر واضح من خلال الإغلاق الكلي الذي تعرضت له تلك الاقتصادات.

ونتيجة لذلك قد تشهد أسواق المال العالمية تصحيحاً حاداً في حال طال أمد الظروف الصحية غير المواتية وبالتالي طال أمد الإغلاق، على حد قول جوبيناث.