رئيس مجلس الأمة الكويتي: اشتباه بإصابة أحد النواب بكورونا

وقال الغانم، خلال جلسة اليوم، "سأصوت بدون نقاش على القانونين وسأرفع الجلسة لتعقيمها"، وذلك بحسب صحيفة "القبس" الكويتية.
© AFP 2020 / EMMANUEL DUNAND
وأفادت وزارة الصحة الكويتية، أمس، بأنه تم تسجيل 675 حالة تعافٍ من المرض، خلال الـ 24 الساعة الماضية، ليصبح إجمالي حالات الشفاء من الإصابة بالفيروس 28206 حالات.
وتأتي الكويت خامسة بين الدول العربية بالنسبة لعدد الإصابات بـ "كوفيد 19"، بينما تحتل المركز الـ 33 في القائمة العالمية للإصابات بالعدوى.
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