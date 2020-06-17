رئيس مجلس الأمة الكويتي: اشتباه بإصابة أحد النواب بكورونا

وقال الغانم، خلال جلسة اليوم، "سأصوت بدون نقاش على القانونين وسأرفع الجلسة لتعقيمها"، وذلك بحسب صحيفة "القبس" الكويتية.

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وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس " كورونا " المستجد في الكويت 39958 حالة، بعد تسجيل 527 حالة أمس، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 303 حالات.

وأفادت وزارة الصحة الكويتية، أمس، بأنه تم تسجيل 675 حالة تعافٍ من المرض، خلال الـ 24 الساعة الماضية، ليصبح إجمالي حالات الشفاء من الإصابة بالفيروس 28206 حالات.

وتأتي الكويت خامسة بين الدول العربية بالنسبة لعدد الإصابات بـ "كوفيد 19"، بينما تحتل المركز الـ 33 في القائمة العالمية للإصابات بالعدوى.