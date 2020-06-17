دعوة كويتية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية

وأكدت دولة الكويت عزمھا على المضي قدما في دعم ومساعدة الشعب السوري، وذلك خلال مداخلة لسفیر الكویت لدى بلجیكا ورئیس بعثتیھا لدى الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، في اجتماع نظمه الاتحاد الأوروبي عبر تقنیة الفیدیو، بحسب وكالة "كونا".

© Sputnik . رئاسة الجمهورية العربية السورية

وخلال الاجتماع أوضح السفیر جاسم البدیوي "الدور البارز والمھم الذي قامت به الكویت منذ اندلاع الأزمة السوریة".

وقال البديوي إن مؤتمرات الكویت الثلاث الأولى للمانحین بشأن سوریا، شكلت النواة الداعمة للمؤتمرات القائمة حالیا بشأن سوریا.

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وأشار إلى أن "الدعم الكویتي للشعب السوري الشقیق المستمر نابع من نوایا صادقة وخالصة لرفع المعاناة عنه ولكي ینعم الشعب السوري الشقیق بالأمن والاستقرار".

وتابع "دولة الكویت دائما ما توفي بالتزاماتھا تجاه الشعب السوري الشقیق في الداخل والخارج ولا تزال تواصل ذلك".

ولفت البديوي إلى أن بلاده "تأمل أن تستمر الجھود الدولیة في دعم الشعب السوري الشقیق في ظل جائحة فیروس كورونا المستجد، وأن تقود ھذه الجھود إلى بدء العملیة السیاسیة وإلى تسھیل دخول المساعدات الإنسانیة للشعب السوري الشقیق لا سیما مع دخولھا الأزمة السوریة عامھا العاشر".