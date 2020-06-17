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وأكد الوزير ضرورة مشاورة علماء الصحة قبل اتخاذ مثل هذه الخطوات، مع عدم التشويش على أداء الخبراء والأطباء.
وأشار الوزير إلى أن خبراء الصحة يؤكدون أن الظروف لا تسمح بفتح المساجد في الفترة الحالية، وتابع بلمهدي:
نحن في وقت حذر، هناك العديد من النشاطات لم تفتح للمصلحة العامة، هذا الأمر جد وليس بالهزل، نحن نتباحث يوميا مع العلماء والأئمة.
ويعيش المغاربة منذ 20 آذار/ مارس، حالة طوارئ صحية يمنع خلالها خروج المواطنين من منازلهم إلا بتصريح يؤكد حاجة المواطن لأداء عمله أو شراء حاجياته الضرورية، ويمنع منعا باتا على المواطنين الخروج بعد السادسة مساء. ويواجه المخالفون عقوبات بالحبس تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر وغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم (نحو 30 إلى 130 دولارا)، أو بإحدى العقوبتين.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الشؤون الدينية المغربي: يجب الصبر على إغلاق المساجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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