"يبدأ الأحد المقبل"... دولة خليجية تتعرض "لانقلاب صيفي" لثلاثة أيام

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وتابع: "بعد ذلك يبدأ القمر بالخروج تدريجيا من الناحية الثانية للشمس، ويواصل تحركه إلى أن ينحسر نهائيا في الساعة 10:00 صباحا"، مشيرا إلى أن وقوع هذا الكسوف يتزامن مع ولادة هلال شهر ذي القعدة للعام 1441 هجرية في الساعة 09:41 صباحا. وستكون فترة صلاة الكسوف في مملكة البحرين ساعتين و44 دقيقة، من الساعة 07:14 إلى الساعة 10:00 صباحا.
ودعا العصفور إلى ضرورة استخدام النظارات والمرشحات الخاصة، للتمكن من رصد الظاهرة بشكل آمن، وفي هذا الصدد وفرت المحافظة الشمالية نظارات خاصة لمتابعة الظاهرة يمكن الحصول عليها مجانا من خلال التواصل مع الرقم 17795533 عبر الواتس أب.
وبين العصفور أن هذا الكسوف يبدأ من وسط قارة أفريقيا ويمر بجنوب شبه الجزيرة العربية، ثم يقطع وسط قارة آسيا حتى ينتهي في المحيط الهادي، وستكون أجزاء جنوبية من شبه الجزيرة العربية والتي تشمل مناطق من اليمن والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ضمن مسار الكسوف الحلقي، بينما يشاهد جزئيا في المناطق الأخرى من الوطن العربي.
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