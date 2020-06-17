مقتل 3 مسلحين من "داعش" بضربة جوية شمالي العراق

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365

قُتل 3 عناصر من تنظيم "داعش"، صباح الأربعاء، إثر ضربة جوية نفذتها طائرات عراقية في محافظة صلاح الدين شمالي البلاد، حسبما أفاد مصدر أمني.

وقال النقيب في شرطة المحافظة سمير الشهابي، لمراسل الخليج 365، إن "أجهزة الاستخبارات العراقية تمكنت من تحديد 3 مخابئ لمسلحي داعش في منطقة مطيبيجة الوعرة" الواقعة شمال شرقي صلاح الدين على حدود محافظة ديالى.



وأضاف أن "مروحيات عسكرية عراقية قصفت مخابئ التنظيم؛ ما أدى لتدميرها ومقتل 3 عناصر من داعش كانوا داخلها".

وأوضح الشهابي أن "المخابئ كانت تحتوي أيضا على أسلحة ومعدات ومواد متفجرة".

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وأشار إلى أن السلطات العراقية كثفت جهود الاستخبارات للوصول إلى مخابئ مسلحي التنظيم، على خلفية تزايد تحركات مسلحي "داعش" مؤخرا.



وخلال الشهور الأخيرة، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من تنظيم "داعش"، لا سيما في المنطقة بين كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت".



وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.



إلا أن التنظيم الإرهابي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.