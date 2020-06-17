الجيش التركي يواصل تدمير أوكار إرهابيي "بي كا كا" شمالي العراق

أنقرة/ الخليج 365

يواصل الجيش التركي تدمير أوكار ومخابئ منظمة "بي كا كا" الإرهابية في عملية المخلب - النمر التي أنطلقت فجر الأربعاء شمالي العراق.

ومهدت القوات التركية للعملية بقصف أكثر من 150 هدفاً للإرهابيين بدقة عالية بالمدفعية وراجمات الصواريخ في منطقة "هفتانين" بشمالي العراق، بحسب بيان صادر من وزارة الدفاع التركية.

وجاءت عملية الجيش التركي على خلفية زيادة وتيرة هجمات إرهابيي "بي كا كا" في الفترة الأخيرة على المخافر والقواعد العسكرية التركية على الحدود إنطلاقاً من الأراضي العراقية.

وأعقب القصف المدفعي، شن غارات جوية نفذتها طائرات إف-16، وطائرات بدون طيار مسلحة، ومروحيات أتاك التركية.



وبعد القصف المدفعي والجوي، تم إنزال وحدات من قوات الكوماندوز بالمروحيات على مناطق محددة، حيث بدأت تلك القوات دخول أوكار ومخابئ الإرهابيين.

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ووجه وزير الدفاع التركي خلوصي أكار كلمة عبر جهاز اللاسلكي إلى الضباط المشاركين في العملية ، قائلاً " نؤمن بأن قوات الكوماندوز التركية ستسطر الملاحم في تلك الجبال (شمالي العراق) مرة اخرى".



وأضاف "نتابع فعالياتكم، ونشعر معكم بالبرد والغبار والهواء الذي تتنشقونه هناك، نتمنى لكم النجاح، وأود التأكيد إن ما تقومون به مهم للغاية لأمن حدودنا ودولتنا وأمتنا وشعبنا".

وأردف "نؤمن أنكم ستقومون بهذه المهمة بشكل كامل عبر التعليم والتدريب والتجارب التي تمتلكونها، نعتز ونفتخر بكم، لقد أظهرتم للعالم قوة الكوماندوز التركية ".وفجر الأربعاء أعلنت وزارة الدفاع التركية، في سلسلة تغريدات، انطلاق عملية "المخلب- النمر" في منطقة "هفتانين"، شمالي العراق، ضد عناصر منظمة "بي كا كا" الإرهابية.

ولفتت الوزارة إلى أن وزير الدفاع، خلوصي آكار، وعدد من قيادات القوات المسلحة يتابعون العملية، ويقومون بإدارتها من داخل غرفة عمليات القوات الجوية.

وفي وقت متأخر من ليلة الأحد/الإثنين، كانت القوات المسلحة التركية، قد أطلقت عملية "المخلب - النسر" ضد المنظمة الإرهابية ذاتها شمالي العراق.

يذكر أن المنظمة الإرهابية، تتخذ من جبال قنديل شمالي العراق، معقلا لها، وتنشط في العديد من المدن والبلدات وتحتل عددا كبيرا من القرى في المنطقة، وتشن هجمات على الداخل التركي انطلاقاً من الأراضي العراقية.

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