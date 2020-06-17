صندوق الإستثمارات العامة يعلن عن وظائف شاغرة

كشف صندوق الإستثمارات العامة عن توفر وظائف شاغرة بالرياض لحملة البكالوريوس في التخصصات المناسبة . وأوضحت إدارة الصندوق الوظائف المطلوبة على النحو التالي : 1-خبير التحليل الاقتصادي – Economic Analysis Professional 2-مساعد أول – رائد تكامل نظم الأعمال – Senior Associate – Business Systems Integration Lead 3-أختصاصي مرونة الأعمال – Business Resilience Specialist 4-مدير برامج التنمية الوطنية – National Development Programs Manager 5 – محترف إستراتيجية الشركة – AVP\VP – Corporate Strategy Professional Advertisements 6-مساعد أول – البنية التحتية للاستثمار – Senior Associate – Investment Infrastructure 7-الأمن السيبراني \ أمن المعلومات – Cybersecurity \ Information Security 8-مشارك – الأسهم الخاصة – Associate – Private Equity 9- الإدارة الفنية للمشروع – AVP – Project Technical Management 10_معاون – فحص الامتثال للجرائم المالية – Associate – Financial crime Compliance Screening ويمكن التقديم على الرابط التالي : هنا

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