شكرا لقرائتكم خبر عن لمستخدمي «أندرويد».. «جوجل» تطلق نظام التشغيل الجديد خلال أسابيع والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أطلقت شركة جوجل الإصدار التجريبي “بيتا” من نظام تشغيل الأجهزة الجوالة جوجل أندرويد 11 .

وأعلنت الشركة الأمريكية أنه سيتم تحميل نظام التشغيل الجديد في البداية على هواتفها الذكية بدءاً من الموديل Pixel 2، على أن يتم نشره على الأجهزة الجوالة الأخرى خلال الأسابيع المقبلة.

وتتمثل التغييرات الأكثر وضوحا في الإصدار الجديد من الإخطارات؛ حيث تظهر الإشعارات بخصوص الرسائل الجديدة من مختلف تطبيقات التراسل الفوري في نطاق منفصل، علاوة على إظهار صورة بروفايل صغيرة للشخص المتصل، مع إظهار اسم مجموعة الدردشة في الإشعار إذا لزم الأمر.

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ويمكن للمستخدم تحديد بعض المحادثات الفردية بأنها مهمة، بحيث يتم إظهار الرسائل الجديدة في وضع أعلى، حتى في حالة تفعيل وضع “عدم الإزعاج”، علاوة على إظهار الإشعارات من تطبيق إنستاجرام وتطبيق الخرائط في نطاق ثان أسفل المحادثات وتطبيقات الدردشة.

وتتيح وظيفة «Bubbles» إمكانية تثبيت المحادثات على الشاشة الرئيسية، حتى يمكن للمستخدم الاطلاع عليها باستمرار، وتتوافر هذه الوظيفة في العديد من تطبيقات التراسل الفوري مثل فيسبوك Messenger.

ومن ضمن الوظائف الجديدة في نظام أندرويد الجديد توافر إعدادات مطورة لتعزيز الخصوصية وحماية البيانات؛ حيث يمكن للمستخدم حالياً السماح للتطبيقات بالوصول إلى بيانات الموقع مرة واحدة فقط، وقد أطلقت شركة أبل هذه الوظيفة على هواتف آيفون المزودة بنظام “آي أو إس 13”.

وأكدت شركة غوغل أن نظام أندرويد 11 الجديد يتضمن نطاقاً جديداً للتحكم في تجهيزات المنزل الذكي والوصول السريع لمشغل الوسائط، علاوة على تحسين ميزة التحكم في الهواتف الذكية بواسطة الأوامر الصوتية عن طريق وظيفة «Voice Access».