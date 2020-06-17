شكرا لقرائتكم خبر عن «الشورى» يطالب بنك التنمية الاجتماعية بالتوسع في ابتكار منتجات ادخارية للمستفيدين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: طالب مجلس الشورى في الجلسة التي عقدها اليوم الأربعاء، بنك التنمية الاجتماعية بإعداد خطط تنفيذية بمؤشرات دقيقة لتقييم وقياس منتجاته الاجتماعية والإنتاجية وغير المالية. وطالب المجلس، بنك التنمية الاجتماعية بالتوسع في ابتكار منتجات ادخارية متنوعة، ووضع خطة تسويقية لتلك المنتجات، لتصل لأكبر شريحة ممكنة من المستفيدين .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «الشورى» يطالب بنك التنمية الاجتماعية بالتوسع في ابتكار منتجات ادخارية للمستفيدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.