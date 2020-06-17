شكرا لقرائتكم خبر عن أول إجراء من «البيئة» بعد تداول مقطع نفوق الأسماك بـ«القنفذة» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

بدأت وزارة البيئة والمياه والزراعة التحقيق في ملابسات نفوق آلاف الأسماك في شواطئ محافظة القنفذة، بعد تداول مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي.

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وأوضحت إمارة منطقة مكة المكرمة في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر” إن وزارة البيئة بالتعاون مع عدة جهات ستتولى التحقيق في ملابسات نفوق أسماك القنفذة.

وكان مدير مكتب البيئة والمياه والزراعة بالقنفذة حسن المعيدي، ذكر أن الوزارة رصدت الواقعة في عرض البحر، وشكلت فريقا للتحقيق والتحري بالتنسيق مع قيادة حرس الحدود للوصول إلى المتسبب في المخالفة الجسيمة.

وأشار المعيدي إلى أن الأسماك النافقة التي ظهرت في الفيديو اختفت بعد استهلاكها بواسطة الطيور والأسماك، ولم يتبق غير كميات قليلة لا تسبب أي مخاطر بيئية.