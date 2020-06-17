شكرا لقرائتكم خبر عن في صفقة تاريخية.. رئيس «أرامكو» يعلن إتمام الاستحواذ على 70% من «سابك» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت شركة “أرامكو” إتمام صفقة الاستحواذ على حصة نسبتها 70% في الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك” من صندوق الاستثمارات العامة.

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وقال الرئيس التنفيذي للشركة أمين الناصر في مقطع فيديو نشره حساب الشركة على موقع” تويتر” إن الصفقة بمثابة إنجاز تاريخي، لكونها تعد الأكبر من نوعها في المملكة ومن بين الأكبر في العالم.

وأضاف أن الصفقة تجمع بين قطبين بين الأبرز الشركات العالمية الرائدة ، وسوف تخلق فرص جديدة عبر سلسلة القيمة الهيدروكربونية لصالح العملاء والمساهمين، مؤكداً أن “سابك” تعد إضافة إلى مجموعة “أرامكو”.

ويبلغ سعر الشراء الذي دفعته “أرامكو السعودية” للاستحواذ على حصة صندوق الاستثمارات العامة البالغة 70% في سابك 259.125 مليار ريال سعودي (69.1 مليار دولار أمريكي)، أي ما يعادل 123.39 ريال سعودي للسهم الواحد.