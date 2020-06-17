انت الان تتابع سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 1.96 دولار ليبلغ 34.91 دولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مصفاة نفط

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 1.96 دولار ليبلغ 34.91 دولار في تداولات يوم امس الثلاثاء مقابل 32.95 دولار في تداولات يوم امس الاول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الاسواق العالمية أنهت عقود خام برنت جلسة التداول امس مرتفعة 1.24 دولار بنسبة 3.1 بالمئة لتسجل عند التسوية 40.96 دولار للبرميل في حين صعدت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.26 دولار بنسبة 3.4 بالمئة لتبلغ عند التسوية 38.38 دولار للبرميل.