قطر تعلن تسجيلها "انتصارا مدويا" على السعودية بعد القرار الدولي الأخير

وقال وزير التجارة والصناعة القطري علي الكواري، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء القطرية، إن "قطر تسجل اليوم، مع أصحاب الحقوق الدوليين، انتصارا مدويا".
وأضاف: "ننتظر من السعودية، خاصة وأنها ستستضيف الاجتماع القادم لمجموعة العشرين، أن تحترم هذا القرار الحاسم وأن تقوم في الحال بوضع حد لسرقة حقوق الملـكية الفكرية وقرصنتها، ويمكن أن يبدأ ذلك بالإذعان لقرار منظمة التجارة العالمية واتخاذ إجراءات قانونية منصفة وشفافة، وفي الوقت المناسب ضد الجناة من أجل وقف هذه الانتهاكات في أسرع وقت".
وكانت منظمة التجارة العالمية أصدرت، أمس الثلاثاء، حكما ضد انتهاكات السعودية لحقوق الملكية الفكرية بسبب القرصنة التي قامت بها قناة BeoutQ وخلصت لجنة فض النزاع إلى أن "السعودية انتهكت قانون منظمة التجارة العالمية وأن عليها تصحيح تدابيرها حتى تصبح متوافقة مع التزاماتها لاتفاقيات المنظمة".
يأتي هذا الحكم بعد عام ونصف من قيام دولة قطر بتقديم شكوى رسمية الى منظمة التجارة العالمية من أجل البت في دعوى قضائية ضد السعودية بشأن انتهاكاتها لحقوق الملكية الفكرية، ووافقت منظمة التجارة العالمية على طلب دولة قطر لتشكيل لجنة تحكيم للبت في الدعوى القضائية المرفوعة ضد السعودية بشأن انتهاكاتها لحقوق الملكية الفكرية للمواطنين والشركات القطرية.
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