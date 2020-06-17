قطر توجه برقية إلى إيران وتتحدث عن زيادة التعاون بين البلدين

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وأكد الشيخ أحمد بن عبد الله، على ضرورة توطيد العلاقات بين البلدين على جميع الصعد لاسيما البرلمانية، وعدّ زيادة التعاون بين البلدين بمثابة خطوة نحو تحقيق الكرامة والتقدم لكلا البلدين.

وأضاف رئيس مجلس النواب القطري، في برقية تهنئة وجهها إلى محمد باقر قاليباف بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس الشورى الإسلامي، أنه "يغتنم الفرصة ليعرب عن رغبته في تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية الحالية، وتحديدا على المستوى البرلماني، وكذلك في المجالات الأخرى، بما في ذلك زيادة التعاون بين البلدين وتحقيق أهداف البلدين في الكرامة والتقدم".

وأعلنت إيران في أبريل/ نيسان الماضي بدأ الخطوات التنفيذية لتشييد أكبر حقل غاز مشترك في العالم بين قطر وإيران في المنطقة الحدودية المشتركة بين البلدين في الخليج العربي.

وأعلن المدير التنفيدي لمجموعة "بتروبارس" الإيرانية للنفط والغاز حميد رضا مسعودي، عن بدء الخطوات التنفيذية خلال العمل بالمرحلة التطويرية رقم 11 في حقل "بارس" الغازي المشترك مع قطر والأضخم في العالم، مؤكدا أن العملية التطويرية بدأت مع تحميل دثار منصة الحفر "Platform Jacke" بهدف نقله إلى الموقع المحدد على الحدود المشتركة بين قطر وإيران في بحر الخليج.