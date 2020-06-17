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وأشارت القباج إلى أن بعض الحضانات العلاجية الخاصة بالتخاطب وغيرها بدأ العمل فيها حاليا، نظرا لمحدودية الأعداد فيها إلى جانب عملها على علاج الأطفال، ومن ثم لا يمكن إيقافها حفاظا على الأطفال.
وحول حالات الإصابة بـ"كورونا" التي وقعت في إحدى دور الرعاية، أوضحت الوزيرة أن عدد الإصابات بلغ 14 إصابة وأن 3 أو 4 حالات منهم تماثلوا للشفاء تماما، كما أن هناك الكثير من الحالات تتعافى بشكل سريع.
كانت هذه تفاصيل خبر "التضامن" المصرية: لم نتخذ قرارا حتى الآن بفتح الحضانات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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