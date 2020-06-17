"التضامن" المصرية: لم نتخذ قرارا حتى الآن بفتح الحضانات

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وقالت الوزيرة، خلال اتصال هاتفي مع برنامج "التاسعة" على القناة المصرية الأولى: إنه حتى الآن لم يتم تقرير فتح الحضانات، وأن الحكومة تحرص على صحة الأطفال، لذا سيتم اتخاذ القرار مستقبليا وفقا لتطورات انتشار فيروس كورونا ، حسبما نقلت صحيفة "المصري اليوم".

وأشارت القباج إلى أن بعض الحضانات العلاجية الخاصة بالتخاطب وغيرها بدأ العمل فيها حاليا، نظرا لمحدودية الأعداد فيها إلى جانب عملها على علاج الأطفال، ومن ثم لا يمكن إيقافها حفاظا على الأطفال.

وحول حالات الإصابة بـ"كورونا" التي وقعت في إحدى دور الرعاية، أوضحت الوزيرة أن عدد الإصابات بلغ 14 إصابة وأن 3 أو 4 حالات منهم تماثلوا للشفاء تماما، كما أن هناك الكثير من الحالات تتعافى بشكل سريع.