شكرا لقرائتكم خبر عن شفاء 960 مصابا بكورونا فى الكويت وإجمالى حالات الشفاء يصل لـ28896 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأربعاء، عن بلوغ عدد حالات الشفاء من المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" فى البلاد إلى 28896 حالة بعد تعافى 690 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك وفق وسائل إعلام كويتية.
وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح قد أعلن أمس الثلاثاء شفاء 675 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية، مضيفا - فى بيان صحفى - أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات من فيروس (كورونا)، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.
وتخطت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، فى مختلف دول العالم، حاجز الـ 8 ملايين حالة، وفيما تم تسجيل أكثر من 445 ألف حالة وفاة، وتقترب حالات الشفاء من 4.3 مليون حالة، وذلك وفق إحصاء "ورلد ميترز".
ويواصل فيروس كورونا المستجد تفشيه فى مختلف دول العالم منذ ظهوره أواخر العام الماضى داخل مدينة ووهان الصينية التى انتقل منها إلى مختلف دول العالم، وتواصل معامل الأبحاث والجهات المعنية جهودها من اجل توفير علاج أو لقاح فعال لهذا الفيروس، فى أقرب وقت ممكن.
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