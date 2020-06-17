شكرا لقرائتكم خبر عن بكين تطالب واشنطن برفع العقوبات أحادية الجانب عن سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة "تشانغ جيون" الولايات المتحدة إلى رفع العقوبات أحادية الجانب عن سوريا بشكل فوري.



وقال جيون - في كلمة خلال اجتماع افتراضي لمجلس الأمن نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم /الأربعاء/- إن سنوات الحصار الاقتصادي تسببت بمصاعب هائلة للشعب السوري، لا سيما النساء والأطفال، وإن المعاناة الناتجة عن انخفاض قيمة العملة السورية وارتفاع أسعار السلع، بما في ذلك أسعار المواد الغذائية، تثقل بشكل كبير كاهل المدنيين في جميع أنحاء البلاد.



وأضاف جيون "نحث الولايات المتحدة على الاستجابة للنداء العاجل الذي وجهه الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الخاص (لسوريا) ورفع العقوبات أحادية الجانب فورا".

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وتابع جيون أن ما يثير القلق أكثر هو أن الولايات المتحدة ستفرض جولات جديدة من العقوبات على سوريا، وهذه العقوبات ستؤدي حتما إلى إعاقة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فضلا عن سبل عيش السوريين العاديين، معتبرا أن فرض المزيد من العقوبات على دول مثل سوريا تكافح جائحة كوفيد-19 أمر غير إنساني وقد يتسبب بكوارث إضافية.



كما دعا جيون الأمم المتحدة إلى إيلاء اهتمام أكبر للتأثير السلبي للعقوبات على الأوضاع الإنسانية للشعب السورى.



وأشار جيون إلى أن الأطراف المعنية تبذل جهودا كبيرة لتعزيز الاستقرار في سوريا، وأنه ينبغي تنبيه المجتمع الدولي إلى الإرهابيين الذين يسعون إلى الاستفادة من الوضع الحالي ويجب ألا يسمح لهم بذلك، مطالبا مجلس الأمن بإيلاء أهمية لهذه القضية ودعم دعوة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا لبذل جهود فعالة وتعاونية ومحددة لمكافحة الإرهاب.



وشدد جيون على أن السوريين يجب أن يقرروا مستقبل بلدهم بأنفسهم دون تدخل أجنبي، مع ضرورة احترام سيادة سوريا والحفاظ على سلامة ووحدة أراضيها.