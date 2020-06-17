شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. حارا فى البحرين و غائم جزئيا فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة دول الخليج، حالة من التباين فى حالة الجو ويقدم ”الخليج 365”، تقريرا عن حالة الطقس فى دول الخليج اليوم.

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، رياحاً نشطة مثيرة للأتربة والغبار على طول الساحلين الغربي والشرقي للمملكة كذلك على أجزاء من وسط وشمال المملكة و سماًء غائمة جزئياً مع فرصة لتكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات (عسير، جازان ، الباحة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى شمالية بسرعة 20-42 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية بسرعة 20-42 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

البحرين:

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس اليوم في مملكة البحرين سيكون حارًا مع بعض السحب وتصاعد الأتربة في بعض المناطق، ويتحول إلى مغبر في وقت لاحق.

الرياح: شمالية غربية من 10 إلى 15 عقدة وتزداد سرعتها من 15 إلى 20 عقدة وتصل من 22 إلى 27 عقدة أحيانًا خلال النهار.

وحذرت الأرصاد من رياح قوية السرعة.

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ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة أقدام قرب السواحل، ومن 3 إلى 7 أقدام في عرض البحر.

درجة الحرارة: العظمى 43 مئوية، والصغرى 30 مئوية.

الرطوبة النسبية: العظمى 65 بالمئة، والصغرى 10 بالمئة.

الإمارات:

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئياً، وتظهر السحب المنخفضة صباحاً شرقاً، ورطبا ليلاً وصباح الخميس مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة الشمالية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، مثيرة للغبار خلال النهار.

وقال المركز ــ في بيانه اليومي ــ إن الرياح ستكون شمالية غربية الى جنوبية غربية / 18- 30 تصل إلى 42 كم/س أحياناً ويكون الموج في الخليج العربي متوسطا إلى مضطرب أحياناً غرباً ويحدث المد الأول عند الساعة 39:10 والمد الثاني عند 53 :22 والجزر الأول عند الساعة 58:15 والجزر الثاني عند الساعة 02:06 وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا الى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 41: 18 والمد الثاني عند الساعة 08:32 والجزر الاول عند الساعة 13:06 والجزر الثاني عند الساعة 01:47.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 41 29 80 25 دبي 42 30 90 30 الشارقة 44 29 95 30 عجمان 43 30 95 35 أم القيوين 45 28 95 30 رأس الخيمة 46 28 90 25 الفجيرة 40 32 85 10 العين 47 28 65 15 ليوا 47 27 80 15 الرويس 39 31 70 35 السلع 40 29 75 30 دلما 42 33 75 30 طنب الكبرى 41 32 80 40 طنب الصغرى 41 32 80 40 أبو موسى 41 31 85 40