مساع دولية لتشكيل لجنة تقصي حقائق في انتهاكات مليشيا حفتر

طرابلس / الخليج 365

كشف مسؤول ليبي، أن ثمة مساع دولية جارية حاليا لتشكيل لجنة تقصي حقائق في انتهاكات مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر.

جاء ذلك في كلمة ألقاها ناصر غيطة، مستشار وزير العدل لحقوق الإنسان، مساء الإثنين، بمؤتمر صحفي عقده عدد من المسؤولين الليبين في طرابلس، لإطلاع العالم بشأن عمليات نزع الألغام التي زرعتها مليشيا حفتر جنوبي طرابلس، وجرائم المقابر الجماعية التي عُثر عليها في مدينة ترهونة ومحيطها.



ولفت "غيطة" إلى أن السلطات تواصل توثيق هذه الانتهاكات بالأدلة لملاحقة المتورطين فيها إما أمام القضاء الوطني أو الدولي بما يشمل المحكمة الجنائية.

وأوضح المستشار أن هناك مساعيا من بعض الدول (لم يذكرها) لتشكيل لجنة تقصى حقائق محايدة للنظر في انتهاكات مليشيا حفتر في جنوب طرابلس وترهونة (90 كلم جنوب شرق طرابلس).

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وأضاف أن بلاده توثق الانتهاكات وتجمع الأدلة لملاحقة المتورطين في تلك الانتهاكات سواء على المستوى الوطني أو الدولي، وقد يشمل ذلك المحكمة الجنائية الدولية.



من جانبه، قال العميد أحمد بعيو، رئيس الغرفة الميدانية لنزع الألغام بجهاز المباحث الجنائية، إن الألغام التي زرعتها مليشيا حفتر في جنوب طرابلس، تفوق عدديا ونوعيا نظيرتها التي زرعها عناصر تنظيم "داعش" في سرت شمالي وسط البلاد.



وأضاف خلال المؤتمر ذاته: "حجم الموت الموجود داخل بيوت المواطنين في جنوب طرابلس كبير؛ فحيثما تمركزت قوات حفتر تجد هناك مفخخات وعبوات ناسفة".



وتابع بعيو: "عملنا سابقا على تنظيف سرت من مفخخات داعش، لكن ما وجدناه جنوب طرابلس يختلف اختلافا كبيرا؛ فهو أكثر كما وعددا ونوعا".

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