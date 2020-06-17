شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تتوقع: مغادرة 1.2 مليون أجنبي لسوق العمل بالمملكة خلال العام الجاري والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقعت شركة جدوى للاستثمار مغادرة سوق العمل المحلي حوالي مليون و200 ألف عامل أجنبي خلال العام الحالي.

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ووفقاً لـ” العربية .نت ” أشار التقرير إلى أن أكثر القطاعات تأثراً والتي من المرجح أن تشهد خروج أعلى نسبة من الأجانب هي الضيافة والخدمات الغذائية والأنشطة الإدارية، بما في ذلك أنشطة الإيجار والتأجير ووكالات السفر وخدمات الأمن والبناء.

وأشار التقرير إلى أن خطة دعم التأمين ضد البطالة (ساند) ، التي قدمتها وزارة الموارد البشرية، ستسمح للمواطنين السعوديين بالاحتفاظ بوظائفهم في القطاع الخاص، بالإضافة إلى اتخاذ بعض التدابير لاستبدال العمالة الأجنبية بالسعوديين، مما سيؤدي لاستقرار مستويات التوظيف.

ووفقًا لتقرير جدوى، من المتوقع أن تتحسن بيئة الأعمال العامة في النصف الثاني من عام 2020، خاصة في الربع الرابع من العام، وسيؤدي هذا التحسن إلى آفاق أفضل لتوظيف المواطنين على الرغم من الشكوك التي تلوح في الأفق المرتبطة وباء كورونا.