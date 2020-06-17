شكرا لقرائتكم خبر عن «الحصيني» يتوقع: أمطار متفاوتة على مرتفعات عسير وجازان والباحة خلال الساعات المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة اليوم الأربعاء، على عدة مناطق بالمملكة – بمشيئة الله-.

وقال “الحصيني”، في تغريدة عبر موقع “تويتر”، إنه من المتوقع اليوم الأربعاء وليلة الخميس، هطول أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر، من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مرتفعات عسير وجازان والباحة، فضلا عن هبوب رياح من متوسطة إلى شبه قوية على المنطقة الشرقية والخليج والساحل الغربي والمدينة ومتوسطة على الرياض والشمالية.