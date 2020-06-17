مواطن يروي تفاصيل وفاة 6 من أسرته في حادث تصادم بعسير (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
روى المواطن أحمد مدخلي تفاصيل وفاة 6 من عائلته جراء حادث مروري مروع وقع على طريق عقبة ضلع في منطقة عسير.
وقال “مدخلي” في اتصال هاتفي مع برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، إن الحادث وقع وقت المغرب قبل يومين، حينما كانت أسرته في زيارة إلى أهلهم بخميس مشيط.
وأوضح أن المتوفين هم زوجته واثنان من أولاده “بنت وولد”، وإخوان زوجته “ولدان وبنت”، لافتاً إلى أن الحادث وقع بالتصادم مع شاحنة كانت تسير أمامهم.
وأضاف أن ما حدث هو قضاء الله وقدره ويحتسب الأجر والصبر من الله سبحانه وتعالى، داعياً لهم أن يتغمدهم الله بواسع رحمته ويلهمهم الصبر والسلوان.
وكانت فرق الهلال الأحمر بمنطقة عسير قد باشرت حـادث تصادم سيارتين، إحداهما من نوع “أكورد” والأخرى “دينا”، في عقبة ضلع، نتج عنه مصرع وإصابة 7 أشخاص.
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