وقالت الأميرة ريما، عبر صفحتها الرسمية على "تويتر": "حمدلله على سلامة ابننا (محمد ولد أخوي خالد) بعد تعرّضه لحادث سيارة. الله يحفظه والجميع من شر الحوادث".
كما نشر عمه، الأمير عبد العزيز بن طلال، صورة للسيارة التي تحولت إلى قطعة حديد إثر احتراقها بالكامل جراء الحادث، وقال في تغريدة عبر "تويتر": "الحمد لله على سلامة حبيبي محمد بن خالد، ما تشوف شر وطهور إن شاء الله".
الجدير بالذكر أن الوليد بن خالد بن طلال، شقيق الأمير محمد بن خالد، تعرض لحادث سير عام 2005 خلال دراسته بالكلية العسكرية، ودخل في غيبوبة منذ ذلك الحين ليطلق عليه لقب "الأمير النائم". ويصر الأمير خالد بن طلال على إبقاء نجله تحت الأجهزة والمتابعة أملا في أن يشفى.
كانت هذه تفاصيل خبر شقيق الأمير السعودي "النائم" يتعرض إلى حادث مروع... وأمراء يعلقون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.