شقيق الأمير السعودي "النائم" يتعرض إلى حادث مروع... وأمراء يعلقون

وقالت الأميرة ريما، عبر صفحتها الرسمية على "تويتر": "حمدلله على سلامة ابننا (محمد ولد أخوي خالد) بعد تعرّضه لحادث سيارة. الله يحفظه والجميع من شر الحوادث".

كما نشر عمه، الأمير عبد العزيز بن طلال، صورة للسيارة التي تحولت إلى قطعة حديد إثر احتراقها بالكامل جراء الحادث، وقال في تغريدة عبر "تويتر": "الحمد لله على سلامة حبيبي محمد بن خالد، ما تشوف شر وطهور إن شاء الله".

الجدير بالذكر أن الوليد بن خالد بن طلال، شقيق الأمير محمد بن خالد، تعرض لحادث سير عام 2005 خلال دراسته بالكلية العسكرية، ودخل في غيبوبة منذ ذلك الحين ليطلق عليه لقب "الأمير النائم". ويصر الأمير خالد بن طلال على إبقاء نجله تحت الأجهزة والمتابعة أملا في أن يشفى.