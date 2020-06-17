شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا تعلن تسجيل 17 إصابة جديدة و6 حالات تعافى من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المركز الوطني الليبيى لمكافحة الأمراض، تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا، و6 حالات تعافي. ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أوضح المركز أنه تسلم 1038 عينة منها 334 بالمختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس. وبحسب البيان فإن إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا وصل إلى 484 حالة بينها 398 نشطة حتى الآن، بينما تعافى 76 شخصا والوفيات 10 حالات.

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