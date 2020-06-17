شكرا لقرائتكم خبر عن عضو شورى يطالب بوضع آلية عاجلة لنقل المركز الرئيسي لـ«الخطوط السعودية» إلى الرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

طالب عضو بمجلس الشورى خلال الجلسة التي عقدت أمس الثلاثاء، بوضع آلية عاجلة لنقل المركز الرئيسي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية إلى مدينة الرياض، كونها مقر للوزارات والجهات والمؤسسات الحكومية.

وأكد أحد الأعضاء في مداخلة أخرى بأن على الخطوط السعودية الالتزام بخطة التحول الوطني 2020 , ورؤية المملكة 2030، حتى تتمكن المؤسسة من إعداد خطة لإحلال الطيارين السعوديين محل الطيارين الغير سعوديين، فيما طالب آخر بضرورة وجود خطة استراتيجية مكتملة لدى المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية توضح من خلالها الأهداف بالتفصيل بما في ذلك المبادرات ووسائل تحقيقها، وإيضاح الخطة الزمنية بحيث تكون معيار لقياس المتحقق في ضوء مؤشرات قياس الجودة.

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وأشارت إحدى عضوات المجلس إلى أهمية دعم أسطول الخطوط السعودية بالطائرات المتوسطة كضرورة قصوى لتوفير الرحلات المتعددة والكافية لتقديم الخدمة في المطارات الطرفية كمطار بيشة الذي يخدم عدة محافظات وقرى في الجنوب وغيره.

من جانبه، أشاد أحد أعضاء المجلس بالخدمات التي تقدمها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية في ظل جائحة فيروس كورونا، كما أشار إلى أن لدى الخطوط السعودية مقومات لخدمة المسافرين لا تتوفر لغيرها مطالبًا الخطوط السعودية بالتنسيق مع الجهات المعنية للاستفادة من هذه المقومات.

وفي نهاية مناقشة التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية من قبل المجلس طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها حياله إلى المجلس في جلسة لاحقة .