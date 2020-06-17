شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات «الأرصاد»: تكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات عسير وجازان والباحة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد، في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، استمرار تأثير الرياح النشطة على طول الساحلين الغربي والشرقي للمملكة وعلى أجزاء من وسط وشمال المملكة، وسماء غائمة جزئياً والفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات عسير، جازان والباحة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-42 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية بسرعة 20-42 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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وتوقعت الأرصاد أن تسجل الأحساء أعلى درجة حرارة بـ48 مئوية، بينما تسجل القريات أدنى درجة حرارة بـ18 مئوية.