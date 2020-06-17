شكرا لقرائتكم خبر عن ولى العهد السعودى والرئيس الفرنسى يبحثان هاتفيا المستجدات الإقليمية والدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولى العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية هاتفيا، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإمارتية، استعرض الجانبان خلال الاتصال الذي تلقاه ولي العهد السعودي من الرئيس الفرنسي مساء اليوم، آخر المستجدات الإقليمية والدولية، ومناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.