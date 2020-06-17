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ولى العهد السعودى والرئيس الفرنسى يبحثان هاتفيا المستجدات الإقليمية والدولية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث الأمير بن عبدالعزيز ولى العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية هاتفيا، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإمارتية، استعرض الجانبان خلال الاتصال الذي تلقاه من الرئيس الفرنسي مساء اليوم، آخر المستجدات الإقليمية والدولية، ومناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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