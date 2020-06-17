هل العمر مجرد رقم؟

لا شكّ أنّكم قرأتم قصص الناجحين وسيرهم، وإن لم تفعلوا؛ فأنا على يقين من أنّكم علمتم أن النّبيّ صلى الله عليه وسلّم بُعث للنّاس وهو في سنّ الأربعين.

سنّ الأربعين هذا عجيب! فهو السن الذي ذكر في القرآن: يقول الله تعالى في كتابه: “وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ” وهو السّن الذي يرجح أنّ عقل الإنسان ينبغ فيه. ولو أننا نرى اليوم أربعينيًاعلى مشارف الشيخوخة.

1- “لو كنت قد توفيت قبل الستين لم يكن ليعرفني أحد“!

ساراماغو روائي حصل على جائزة نوبل للآداب، عانى في حياته كثيرًا قبل أن يصير كذلك.

هنري فورد، كان مفلسًا، لكنه ثابر حتى أسس شركة فورد للسيارات.

قصص النجاحات كثيرة، ولا داعي لإيرادها جميعًا، ولعلّك فطنت إلى قصدي من هذا المقال.

النجاح لا يرتبط بعمر محدد، النجاح إصرار وعزيمة ومثابرة، إن كنت تعتقد أن الأوان قد فات لتقدم، فإنك مخطئ.

في كتاب لإبراهيم الفقي عن إدارة الوقت، يقول: “وإن كنّا نشترك جميعًا في مقدار ما نملكه من الوقت، إلّا أننا نختلف وبشدّة عن الكيفية التي ننفق بها هذا الوقت”.

مهما كان عمرك، ما زال أمامك متّسع، في حديث جميل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: “إذَا قَامَتِ السَّاعَةُ وَفِي يَدِ أَحَدِكُمْ فَسِيلَةٌفَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَغْرِسَهَا فَلْيَفْعَلْ“.

وسير الناجحين والفاشلين تظهر لنا أنّ الأرقام مجرد لعبة، لا معنى لها اللهم إلّا إن ذكرت على سبيل المباهاة والعظة والتذكرة. لذلك لا تيأس في حياتك أبدًا.

2- أردت أن أكون نارًا على علم:

لا يملك الكثيرون إرادة قويّة، ربّما لم يجدوا حلمهم بعد، بل إنهم لميتفكروا في أنفسهم ليعرفوا كيف ينفقون وقتهم، طاقتهم، وموهبتهم فيما يجعلهم منتجين.

سمعت مرّة أن الأفكار التي تراودنا في اليوم الواحد كثيرة ومتعدّدة، ولو أنّنا طبّقنا فكرة واحدة منها كنّا لنصبح أثرياء!

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هل جرّبت أن تدوّن أحلامك في دفتر صغير؟ تأخذه معك أينما حللت وارتحلت، تجعله رفيقك، ففيه بنات أفكارك. لو فعلت؛ ستجد ضالتك فيه يومًا ما، وربما نقرأ عنك في الصّحف.

سواء كنت صغير السّن أو لا، لا تتوقف الأعمال عند أحد، بعض المتقاعدين مثلًا يجدون فرصة سانحة بعد سن “التقاعد” الوظيفي ليمارسوا تلك الهوايات التي أرادوا دومًا ممارستها وحبسها عنهم ما يتعللون به.

لكن، الأوان لم يفت، إذا كنت تقرأ هذا المقال لا شك أنّ بداخلك روحًا تتوهّج، دعها ترشدك إلى طريق تسلكه، ولا تأبه لمن يحبطك، اجعل كلامهم طاقة تشحذ همتك وانطلق.

في النهاية؛ الأعمار بيد الله، وما ينبغي الالتفات إليه هو: بركة العمر، فكم من عالم عاش سنين معدودة وخلد لنا ذكراه وهنا أذكر كتابًا مفيدًا لمن أراد التوسع وهو: “العلماء الذين لم يتجاوزا سنّ الرّشد”، لعلي بن محمد العمران. وسنّ الرشد هنا هو الأربعين. أمثال: معاذ بن جبل، عمر بن عبد العزيز، وابن المقفع...

وفي الغالب كان بعض العلماء الذين خلفوا وراءهم علمًا غزيرًا قد تدارسوا العلم ووعوه في سن صغيرة، وأجمل سيرة تقرأها في هذا الشأن سيرة البخاري.

3- أرقام الأعمار:

لو كنت تعتقد جازمًا أن العمر مجرّد رقم، وجعلك هذا متقاعسًا، فأنت مخطئ؛ العمر كنز ثمين، وكما ذُكر عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، أنّ النّبيّ صلّ الله عله وسلّم قال: “لَنْ تَزُولَا قَدَمَا عَبْدٍ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَع خِصَالٍ: عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، وَعَنْ عِلْمِهِ مَاذَا فَعَلَ بِهِ؟” فعمرك، وأيامك هذه التي تحرقها وتحرقك، ستُسأل عنها يوم القيامة، وكما قال عليه الصلاة والسلام: “نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيِهمَا كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ: الصِّحَّةُ وَالفَرَاغُ”.

وأما لو كنت تريد أن تغتنم الفرصة، وعقدت عزمك على شأن من الشؤون، وبدا لك أنك تأخّرت كثيرًا، فأنا أطمئنك: “نعم، العمر مجرد رقم“.

كتبه: صالح هليل