صبا مبارك: السينما المصرية ضاعفت نجاحي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عمّان:”الخليج 365”

أكدت الفنانة الأردنية صبا مبارك، تفضيلها السينما على الدراما التلفزيونية وبحثها الدائم عن نصوص تحفزها على المشاركة في الأفلام.

وقالت: «أعشق السينما المصرية التي ضاعفت نجاحي ومنحتني تجربة مختلفة تماماً، وهي بلاشك متصدرة عربياً ولها بريق خاص».

وأضافت: «على الرغم من تطورات كبيرة على المسلسلات من الناحية التقنية والإخراجية، يبقى لحكايات السينما وتصويرها وتأثيرها عند الجمهور تطلع دائم».

أرجعت مبارك ابتعادها عن السينما المصرية مؤخراً، إلى عدم تلقيها عروضاً مشجعة، لاسيما بعد تكرار تأجيل فيلم «الراهب»، فيما تواصل حضورها في أفلام أردنية وعربية أخرى أحدثها «بنات عبد الرحمن».

وحول عودتها للدراما البدوية بعد 6 سنوات من خلال مسلسل «حارس الجبل» الذي عُرض في رمضان الماضي، قالت: «كنت أبحث عن نص مختلف يبتعد كلياً عن الموضوعات المعتادة لهذه النوعية، وعندما قرأت سيناريو العمل وافقت على الفور».

وذكرت مبارك أن شخصية «رمال» التي جسدتها في المسلسل، استدعت منها تعلم المبارزة وركوب الخيل، والقدرة على المواجهة الصلبة؛ الأمر الذي تطلب تدريبات مكثفة.

ورأت أن ردود الفعل على العمل كانت جيدة، وأن التجاوب معها جماهيرياً يدل على متابعة متأملة. وقالت: «من خلال تواصلي الإلكتروني المباشر وبعض ما وصلني من أصداء، شعرت بأن المشاهدين صدّقوا الشخصية وهذا مهم؛ لأنني حرصت على خروجها من إطار نمطي من خلال التلقائية». وذكرت مبارك أن صعوبات التصوير تمثلت في «ضغط الوقت» واضطرارها إلى التماهي مع الشخصية وتطويرها، ثم الانتقال سريعاً إلى أدائها أمام الكاميرا، إلى جانب مشاق التدريب على المعارك.

وأضافت: «كان ممتعاً العمل مع فريق متميز، لكنني بلاشك افتقدت الفنان الراحل ياسر المصري الذي تقاسمت معه أهم بطولات بدوية؛ لذلك أهديته هذه التجربة وكان ذلك دافعاً لي للإقبال عليها».

واستطردت: «هذا الفنان سيبقى بطل الدراما البدوية وفارسها، ولا يمكن مشاهدة عمل بدوي دون تذكره».

ووجدت مبارك أن الدراما البدوية بحاجة إلى استعادة هيبتها ومكانتها، بعيداً عن مقاييس تجارية لا تراعي الجوانب الموضوعية والفنية المنطلقة من بيئة تراثية أصيلة.

وقالت: «يجب ترك أطر مكررة مثالها ظهور الفتاة بإكسسوارات مبالغ فيها دون داعٍ، وقصص عاطفية عند البئر، واختلاق خلافات بين متنافسين على الظفر بحب شابة».

واختلفت مبارك مع إلقاء ضعف بعض المسلسلات على شماعة تداعيات «كورونا» قائلة: «لا شك في أن هناك تأثيراً في التصوير، لكن ذلك ليس مبرراً للفراغ بين الشخصيات الدرامية والاستسهال».

وأضافت: «ثمة نظرة أخرى للموضوع. فالجلوس في المنازل منح فرصة أوسع لصناع المحتوى في زيادة نسبة المشاهدة، وشمولها مجموعة أكبر من الأعمال».

مبارك التي حصلت على جوائز عدة خلال مشوارها الفني، أكدت أن نيلها يحقق بهجة وسعادة للفنان، لكنها في المقابل لا تنتظرها بقدر سعيها إلى الاجتهاد في تقديم الشخصيات والاهتمام بنجاح جماعي للأعمال.

وعن مسلسل «نمرة اثنين» الذي تتصدر بطولته منى زكي، وتأجل عرضه، قالت مبارك: «أنتظر عودته للتصوير، فهو عمل مختلف بصورة كاملة، ويضم نخبة من الممثلين».