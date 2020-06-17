«إسرائيل» تزيد ترسانتها النووية إلى 90 رأساً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف تقرير للمعهد الدولي لأبحاث السلام في استوكهولم، أن «إسرائيل» رفعت عدد الرؤوس النووية، التي بحوزتها من 80 في العام الماضي إلى 90 بحلول 2020. وقال المعهد في التقرير، الذي نشره، أمس الثلاثاء، إن عدد الرؤوس النووية لدى الدول النووية التسع (روسيا، والولايات المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا، والصين، والهند، وباكستان، و«إسرائيل»، وكوريا الشمالية) انخفض من 13865 رأساً نووياً العام الماضي إلى 13400 بحلول سنة 2020.