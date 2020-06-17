دردشة علم الأمراض العربية

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هل أدرك العالم العربي أن مشكلاته تُخفي مشكلات أخطر؟ خذ مثلاً: الافتقار الشديد إلى البحث العلمي، لكن هذا الواقع المعيب في القرن الحادي والعشرين، يثير سؤالاً دامغاً: ما العلل في تكوين العقل العربي، التي تجعله غير ميال إلى العلوم والبحث العلمي وكل شيء يحتاج إلى تخطيط وبرمجة ومنهجية وموضوعية وصبر وفحص وحسابات بعيدة. ما أسباب غياب الإرادة والحرص على الإبداع والاختراع والتطوير. النتائج المقلقة: التخلف، الجمود، السلوكيات الارتجالية، عدم تربية الكفاءات ومنظومات القيم، استشراء الفساد. في النهاية: الوقوع فريسة الأطماع وسيطرة عقدة الخواجة والاستلاب. المعارضة التي تعود إلى بلادها على دبابات المحتل تصم شعبها بأنه ليس أهلاً للسيادة والكرامة.

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يحتاج العالم العربي إلى تقرير طبي مفصل عن الحالات المرضية التي يعانيها، كما لو كانت حالات باثولوجية. يحتاج الأطباء إلى قدر عال من الدعابة السوداء، لأن هذا المريض كائن عجيب، يرتفع وزنه باستمرار نتيجة النمو السكاني، لكنه في الوقت نفسه يزداد هزالاً على الدوام، بتعبير المتنبي: «أعيذها نظرات منك صادقة.. أن تحسب الشحم فيمن شحمه ورمُ». (يا أستاذ أحمد بن الحسين: في الشحم ألف مشكلة، كلامك دقة قديمة). سيكتشف الدكاترة عدم أداء الأعضاء الداخلية وظائفها. الأمور واضحة فلا أحد يكشف سراً، المصطلح المشترك الذي طفا وطغى في حلقات الربيع الخِرَبي هو الفساد. بعض الماكرين ادعى أن الفساد صار في تلك البلدان أيديولوجيا حزبية وفيها تنسيق بين مرادفات طبائع الاستبداد. الجسم العربي مريض لرداءة الغذاء، فالتقدم بالتنمية الشاملة يتغذى على النمو الاقتصادي، تطوير مناهج التربية والتعليم، العلوم والتقانة، مراكز البحوث والتحقيقات. حتى حين تحدث معجزة ويدخل الجسم نزر قليل من الغذاء السليم، تلتهمه البكتيريا الضارة، أو لا تستطيع المعدة هضمه لأنه سليم.

لا يريد القلم التطاول على الأطباء، فالتقرير لا يكفيه ألف عمود، لكنهم لن يُغفلوا الأمراض النفسية التي نقشتها عشرات السنين من القعود على هامش التاريخ والحضارة، والنظر البائس إلى الدول التي تكسر حلقة التخلف المفرغة، وتنطلق فارضة وجودها على الكوكب، حتى غدت شركات فيها تساوي أكثر من الناتج الإجمالي لبلدان عدة.

لزوم ما يلزم: النتيجة التكرارية: ثبت أن بعض النظام العربي لا يكترث للإشارات والتنبيهات في المستويين الداخلي والخارجي.

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