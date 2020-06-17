السعودية: 4267 إصابة جديدة بكورونا

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أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم (الثلاثاء)، تسجيل 4267 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» (كوفيد19)، ليصبح الإجمالي 136 ألفاً و315 حالة.

وكشفت الوزارة عن تسجيل 1650 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح إجمالي حالات الشفاء 89 ألفاً و540 حالة، كما جرى تسجيل 41 حالة وفاة، ليصبح إجمالي الوفيات جراء الفيروس 1052 حالة، وتجاوزت الإصابات 4 آلاف لليوم الثاني على التوالي.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبد العالي، خلال الإيجاز الصحافي الشبه يومي حول فيروس «كورونا» في المملكة، إن 80 في المائة أو أكثر من الحالات الموجودة بالعناية المركزة محصورة في من أعمارهم 30 عاماً فأكثر، ولا تستدعي عناية طبية مكثفة، إضافة إلى أن ثلثي الحالات الموجودة في العناية المركزة، يحتاجون إلى أجهزة تنفس صناعي.

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وقال أن 50 في المائة من الحالات الموجودة في العناية المركزة لديها أمراض مزمنة، وهي فئة خطرة في حدوث المضاعفات.

وبين العبدالعالي أن هناك تطبيقات حديثة تستخدم في الجوالات الذكية مثل تطبيق صحتي وتطبيق تطمن تساعد في الكشف الأولي عن فيروس كورونا.

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