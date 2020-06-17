اخبار الخليج

وزير الخارجية العراقى يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكى

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية العراقى يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى وزيرالخارجية العراقى فؤاد حسين، اتصالًا هاتفيًا، من نظيره الأمريكي مايك بومبيو.

ووفقا لوكالة الأنباء "واس"، جرى خلال الاتصال بحث سُبُل تطوير التعاون بين البلدين في مُختلِف المجالات، والاتفاق على ضرورة تشجيع الاستثمار في العراق بجميع القطاعات.

واستدعت وزارة الخارجيّة العراقية السفير التركى فى العراق فاتح يلدز على خلفيّة القصف التركى الذى طال عددًا من المناطق شمال العراق، وما تسبّب به من ترويع للسكان، وبثّ الذعر بينهم.

وجرى اللقاء به من قبل وكيل الوزارة الأقدم فى الخارجية العراقية السفير عبد الكريم هاشم الذى سلّمه مُذكّرة الاحتجاج.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية العراقى يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا