شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية العراقى يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى وزيرالخارجية العراقى فؤاد حسين، اتصالًا هاتفيًا، من نظيره الأمريكي مايك بومبيو.
ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، جرى خلال الاتصال بحث سُبُل تطوير التعاون بين البلدين في مُختلِف المجالات، والاتفاق على ضرورة تشجيع الاستثمار في العراق بجميع القطاعات.
واستدعت وزارة الخارجيّة العراقية السفير التركى فى العراق فاتح يلدز على خلفيّة القصف التركى الذى طال عددًا من المناطق شمال العراق، وما تسبّب به من ترويع للسكان، وبثّ الذعر بينهم.
وجرى اللقاء به من قبل وكيل الوزارة الأقدم فى الخارجية العراقية السفير عبد الكريم هاشم الذى سلّمه مُذكّرة الاحتجاج.
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