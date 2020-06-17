شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل «منعطفات الموت» في «طريق الغول» بالحرجة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

بدأ فرع وزارة النقل بعسير بتعديل منعطفات “طريق الغول” بمحافظة الحرجة من خلال فرع سراة عبيدة، وبدأت المعدات بالعمل بعدما طالب أهالي الفرع بتعديل تلك المنعطفات الخطرة والتي راح ضحيتها العشرات.

وقال مدير فرع النقل بسراة، عبيدة عبدالله بن معيض الشهراني، إن الفرع أنهى دراسة الموقع وتم توجيه المقاول المنفذ للطريق بعمل دراسة والبدء بالعمل، وتجري المعدات تعديلات على الطريق حالياً.

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وأوضح فريق مهندسي الطرق والمقاول المنفذ أنه سيتم رفع مساحي للطريق وتعديل المنعطفات الخطرة، ورفع كامل الدراسة للطرق التي على ضوء ذلك تقرر ما تراه مناسبا لإيجاد الحلول للطريق الذي يعتبر شريانا رئيسيا، من راحة سنحان وصولا إلى مركز الغول، وفقاً لـ«الوطن».

ويمتد الطريق بما يقارب 28 كيلو ويقع على امتداده ما يقارب 20 قرية وهجرة، ويعاني أغلب العابرين للطريق من عدم معرفتهم للمنعطفات التي باتت تشكل خطرا، مما يتسبب في العديد من الحوادث بشكل دوري.

وكان المدير العام للطرق والنقل بمنطقة عسير المهندس مطلق الشراري، وجه في وقت سابق إدارة الصيانة بطلب الكشف وعمل تقرير مفصل حول الطريق بعدما وجهت بلدية الحرجة خطابا بأن الطريق يقع في نطاق الطرق والنقل وليس البلدية.