شكرا لقرائتكم خبر عن «الخضيري»: ترويع الآخرين بدعوى «المزاح» أضراره خطيرة.. اتقوا الله والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذر دكتور فهد الخضيري، الباحث المتخصص في علم المسرطنات من خطورة ترويع الآخرين بدعوى المزاح، حيث قد يتسبب ذلك في أضرار نفسية وسلوكية خطيرة.

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وقال الخضيري، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “للأسف البعض يستخف دّمه لترويع الناس وتخويفهم بدعوى المزاح (مقلب)، وهذا لا يجوز شرعاً، ويأثم فاعله إثماً عظيماً.

وأضاف “الخضيري”: “يوجد دراسات طبية كثيرة تثبت أن له أضرار صحية جسيمة وخطيرة وقد يسبب أمراض نفسية وفسيولوجية وسلوكية خطيرة تستمر مع المتروّع طول العمر وتجعله إنسان غير سوي فاتقوا الله”.