شكرا لقرائتكم خبر عن «الخضيري»: ترويع الآخرين بدعوى «المزاح» أضراره خطيرة.. اتقوا الله والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حذر دكتور فهد الخضيري، الباحث المتخصص في علم المسرطنات من خطورة ترويع الآخرين بدعوى المزاح، حيث قد يتسبب ذلك في أضرار نفسية وسلوكية خطيرة.
وقال الخضيري، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “للأسف البعض يستخف دّمه لترويع الناس وتخويفهم بدعوى المزاح (مقلب)، وهذا لا يجوز شرعاً، ويأثم فاعله إثماً عظيماً.
وأضاف “الخضيري”: “يوجد دراسات طبية كثيرة تثبت أن له أضرار صحية جسيمة وخطيرة وقد يسبب أمراض نفسية وفسيولوجية وسلوكية خطيرة تستمر مع المتروّع طول العمر وتجعله إنسان غير سوي فاتقوا الله”.
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