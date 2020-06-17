شكرا لقرائتكم خبر عن منع استخدام بوابات «التعقيم» في الجهات الحكومية والخاصة داخل المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدرت اللجنة المشكلة لاتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا في المملكة، قرارا يلزم كافة القطاعات الحكومية والخاصة بعدم استخدام أي تقنيات أو تداخلات أو أدوات أو منتجات أو مستلزمات لمكافحة «كورونا» بشكل مباشر أو غير مباشر مالم يتم النص عليه في أدلة المركز الوطني للوقاية من الامراض ومكافحتها “وقاية” والتي تقتضي إجازة هذه المنتجات من الهيئة العامة للغذاء والدواء قبل اعتمادها في الدليل.

يأتي ذلك بعد ان رصدت الجهات المختصة استخدام بعض الجهات الحكومية والخاصة بوابات التعقيم التي تستخدم الأشعة فوق البنفسـجية (UVC) ، وكذلك المطهرات الكيميائية، بغرض مكافحة فيروس «كورونا» حيث إن الدراسات لم تثبت فعالية هذه البوابات في الحد من الفيروس، بالإضافة إلى عدم مأمونية المواد المستخدمة فيها، وفقاً لصحيفة “المدينة”.