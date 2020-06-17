شكرا لقرائتكم خبر عن مكة.. إتلاف 7 أطنان بصل وتسليم 2 طن لجمعية حفظ الطعام بـ«المعابدة» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية المعابدة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة، ضبط موقع يُخزن فيه كميات كبيرة من البصل في بيئة غير صحية وغير آمنة.

وأوضح رئيس بلدية المعابدة الفرعية المهندس ياسر بن صالح مكاوي، أن الفرق الرقابية تمكنت من مصادرة 9600 كغم بصل، وذلك إثر بلاغ تقدم به مواطن، حيث كانت مخزنة في موقع عبارة عن حوش شعبي بحي الخنساء تديره عمالة مخالفة، يفتقر إلى أدنى الاشتراطات الصحية، إضافة إلى تدني مستوى النظافة العامة”.

ووأضاف مكاوي أنه تم إتلاف 7600 كغم من البصل الفاسد لسوء التخزين وتسليم 2000 كغم لجمعية إكرام لحفظ الطعام بعد التأكد من سلامته، وحجز المركبة المخصصة للنقل و استدعاء مالك الموقع لاتخاذ الإجراءات النظامية كافة.