شكرا لقرائتكم خبر عن بيونج يانج تنسف «همزة الوصل» مع سيؤول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فجرت كوريا الشمالية، أمس الثلاثاء، مكتب الاتصال مع جارتها كوريا الجنوبية في مجمع كايسونج؛ بعد أيام من تصعيد بيونج يانج لهجتها حيال سيؤول. وأثار التفجير ردود فعل متباينة، فقد دعا الشطر الجنوبي لإبقاء نافذة الحوار مفتوحة، فيما دعت روسيا والاتحاد الأوربي إلى ضبط النفس، وعدم التصعيد.وحضّت الولايات المتحدة الثلاثاء كوريا الشمالية على تجنب أي عمل «يؤدي الى نتائج معاكسة»

يأتي التفجير بعد إعلان كيم يو جونغ شقيقة الزعيم الكوري الشمالي «قريباً، سيظهر المشهد المأساوي لمكتب التنسيق المشترك بين الشمال والجنوب وهو منهار تماماً».

أظهرت المشاهد التي نشرها القصر الرئاسي الكوري الجنوبي انفجاراً يمتد إلى مبانٍ عدة عبر الحدود في مجمع كايسونج، مع انهيار برج قريب جزئياً، وتصاعد سحب الدخان في السماء. ويرى محللون أن بيونج يانج تسعى إلى خلق أزمة مع سيؤول في وقت لا تزال المفاوضات بشأن الملف النووي مع واشنطن متوقفة. وبعد اجتماع طارىء؛ أعلن مجلس الأمن القومي الكوري الجنوبي أنه «سيرد بقوة» إذا «واصلت بيونج يانج القيام بخطوات تفاقم الوضع».

وأضاف: «كل مسؤولية التداعيات الناجمة عن هذا العمل تقع على عاتق الشمال». وقال مكتب المتحدث باسم وزارة التوحيد «كوريا الشمالية فجرت مكتب الارتباط في مجمع كايسونج، ويتولى هذا المكتب إدارة العلاقات بين الكوريتين».

وافتُتح مكتب الارتباط الواقع في منطقة صناعية؛ حيث كانت شركات من الجنوب توظف عمالاً من الشمال في سبتمبر/أيلول 2018 قبل أيام على مغادرة الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن إلى بيونج يانج؛ لعقد القمة الثالثة مع كيم.

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وكان نحو عشرين مسؤولاً من كل جانب يعملون في المكتب على مدى أشهر؛ لكن العلاقات بين الكوريتين توترت؛ إثر انهيار قمة هانوي بين كيم والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فبراير/شباط 2019. وعلقت مهامه في يناير/كانون الثاني؛ بسبب انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

وأفادت وسائل إعلام كورية شمالية رسمية، أن جيش البلاد «في جهوزية كاملة» للتحرك ضد كوريا الجنوبية.

وقالت هيئة أركان الجيش الشعبي الكوري، أمس الثلاثاء، إنها «تعمل على خطة تحرك؛ لتحويل خط الجبهة إلى قلعة»، كما نقلت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية حث الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-ان مهندس التقارب عام 2018، الشمال على عدم «ترك نافذة الحوار مغلقة».

وفي موسكو، دعا الكرملين إلى ضبط النفس. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين «هذا مصدر قلق ونحث جميع الأطراف على ضبط النفس»، مضيفاً: إن روسيا ستراقب الوضع عن كثب.

ومنذ مطلع الشهر، كثفت بيونج يانج الإدانات اللاذعة إزاء جارتها، وخصوصاً ضد المنشقين الكوريين الشماليين الذين يرسلون من الجنوب منشورات دعائية عبر المنطقة المنزوعة السلاح إلى الشمال. والأسبوع الماضي، أعلن النظام الكوري الشمالي عن قطع قنوات الاتصال السياسية والعسكرية مع «العدو» الكوري الجنوبي. وتتضمن المنشورات، عادة انتقادات لأداء الزعيم كيم جون اون في مجال حقوق الإنسان أو طموحاته النووية.

من جانبه، أسف الاتحاد الأوروبي لتفجير كوريا الشمالية مكتب الارتباط مع جارتها الجنوبية، داعياً بيونج يانج إلى الكف عن اتباع لهجة عسكرية، والامتناع عن أي إجراء استفزازي جديد. وقالت المتحدثة باسم وزير خارجية الاتحاد جوزيب بوريل في بيان: إن تدمير كوريا الشمالية لمكتب الارتباط بين الكوريتين في كايسونج، إضافة إلى تنامي خطابها العسكري وقطع خطوط الاتصال الرسمية مع سيؤول هي أمور غير مقبولة، وينبغي تجنب أي إجراء استفزازي وضار جديد. (وكالات)