رصد الأرض والزهرة من المريخ



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أرسلت «ناسا» المركبة «كيريوسيتي» إلى المريخ في مهمة تستغرق عامين تقريباً، إلا أنها ما تزال مستقرة هناك منذ 8 سنوات وتستمر في استكشاف الكوكب.

وتواصل المركبة المتجولة سيرها حول الكوكب الأحمر ساعية لتحقيق استكشافات مذهلة، وحولت «كيريوسيتي» الكاميرا «ماستكام»، على متنها، نحو السماء بعد نحو ساعة من غروب الشمس، والتقطت صورتين، واحدة تظهر الأرض والأخرى تظهر الزهرة.

وبعد إرسالها إلى الأرض، قام فريق «كيريوسيتي» بتجميع الصورتين معاً لإنشاء صورة بانورامية من المركبة الفضائية البعيدة جداً عن الأرض.

وكما يظهر في الصورة، فإن كلا الكوكبين بالكاد مرئيان، حيث يظهران بمثابة نقاط صغيرة من الضوء مقابل سماء مضاءة. لكن هذه ليست الطريقة التي يبدو بها المشهد طوال الوقت.