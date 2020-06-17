مبادرة تدعم صغار السن المتعافين من «كورونا» في دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أطلقت هيئة تنمية المجتمع في دبي مبادرة تركز على الخدمات الترفيهية المقدمة للأطفال المتعافين من كوفيد-19 والموجودين في الحجر الصحي، وذلك في إطار اهتمام الهيئة بدعم الأطفال سواء خلال فترة العزل أو الحجر ومساعدتهم على اجتياز المصاعب المرتبطة بهذه الفترة، وإدخال السعادة على نفوسهم بما يمنحهم الإرادة الصلبة والعزيمة القوية، للتغلب على هذا الوضع المؤقت انسجاماً مع رؤيتها في تطوير قطاع اجتماعي يواكب طموحات حكومة دبي لتحقيق التنمية المستدامة من أجل مجتمع سعيد ومتلاحم.

ومثلت الرؤية الاستشرافية لحكومة دبي نحو المستقبل وجودة الخدمات الصحية المقدمة لمصابي فيروس كوفيد - 19 خلال فترة الحجر الصحي الإلزامي، نموذجاً مُلهِماً لدول العالم من حيث جودة وشمولية الخدمات الصحية المقدمة للمرضى ورقي التعامل مع الاحتياجات المتنوعة لمختلف فئات المجتمع، ولا سيما للأطفال وأسرهم في ظل الظروف المصاحبة لأزمة فيروس كورونا المستجد.

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الشرائح الهشة

وقال أحمد جلفار، مدير عام الهيئة: إن الأطفال من الشرائح الهشة ومن الأكثر عرضة للتأثر بالظروف والمتغيرات المحيطة، الأمر الذي يجعلهم معرضين للاضطرابات ومشاعر قلق في ظروف العزل وفي حالات الإصابة أو حتى في حالات الحجر الاحترازي، لافتاً إلى أهمية عدم إغفال الرعاية النفسية لهم في هذه الظروف وضرورة إحاطتهم بأجواء من المرح والفعاليات الإيجابية التي من شأنها إدخال البهجة على نفوسهم لكسر حالة القلق أو المخاوف التي قد تنشأ لديهم بسبب هذه الظروف.

وقال: «تولي قيادتنا الرشيدة أهمية خاصة لحماية الطفل وضمان تنشئته في أفضل الظروف وإيجاد حلول لمختلف التحديات التي قد تواجه نموه بالشكل الأمثل وبلوغه لأقصى طاقاته، ومن هنا تشكل هذه المبادرة خطوة مهمة لمعالجة الأثر النفسي للمرض على الأطفال ومحو أي مشاعر سلبية لديهم تجاه هذه التجربة».

وتابع: «الانتشار المفاجئ لجائحة كورونا حول العالم وما أحاط به من إجراءات احترازية وتغيرات على مستوى المجتمع والأسر والحجر المنزلي، في مختلف دوله، تسبب في عبء نفسي على جميع أفراد المجتمع بكل فئاتهم وأعمارهم، ولا شك أن الأطفال كان لهم نصيب من هذا القلق خاصة،أنهم غير قادرين على تفسير هذه التغيرات».