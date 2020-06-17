عاشق الحياة البحرية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، صوراً لسموه، وهو يطلق مجموعة من السلاحف البحرية في مياه شاطئ جميرا بالقرب من برج العرب. وضمن احتفال مشروع دبي لإعادة تأهيل السلاحف التابع لمجموعة جميرا باليوم العالمي للسلاحف البحرية؛ تم إطلاق 45 من سلاحف منقار الصقر المعاد تأهيلها بالكامل، إضافة إلى 20 سلحفاة صغيرة من محمية جبل علي البحرية التابعة لجمعية الإمارات للبيئة البحرية. وشارك سموه في إطلاق السلاحف الصغيرة على الشاطئ، والسلاحف الأكبر حجماً في البحر مباشرة من على متن القارب. والمعروف عن سموه عشقه للحياة البحرية بكل تفاصيلها.