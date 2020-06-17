بلدية بكين تغلق رياض الأطفال والمدارس وترفع مستوى الطوارئ

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجّلت الولايات المتّحدة، لليوم الثاني على التوالي، أقلّ من 400 حالة وفاة ناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، وفق إحصاء أعدّته جامعة جونز هوبكنز. وبالتوازي مع انحساره الوباء أوروبا، اعتبرت الصين أن وضع وباء كوفيد-19 في بكين «خطير جداً» محذرة من احتمال حصول موجة جديدة من الإصابات.

وأحصت جامعة هوبكنز، 385 وفاة بالفيروس في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة، أي أكثر بثلاث وفيات فقط بالمقارنة مع الحصيلة اليومية المسجّلة مساء الأحد، علماً بأنّ هاتين الحصيلتين هما الأدنى على الإطلاق في هذا البلد منذ نهاية مارس.

من جانبها، رفعت الصين مستوى حالة الطوارئ في عاصمتها اعتباراً من اليوم الأربعاء. وأوضحت سلطات بكين أن القرار سيتم بموجبه إغلاق روضات الأطفال والمدارس الابتدائية والكليات في المدينة. ومنعت السلطات في وقت سابق، الأفراد الأكثر عرضة لنشر الفيروس، من مغادرة العاصمة ومنعت جميع سيارات الأجرة وخدمات نقل الركاب من مغادرة المدينة، كما حظرت بعض خطوط الحافلات في الرحلات الطويلة، في الوقت الذي أعلنت فيه السلطات اكتشاف 27 حالة جديدة في بكين ليرتفع إجمالي الحالات منذ يوم الخميس إلى 106 حالات.

وأكد الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج، أن الحلف يعتزم الموافقة على خطة عمليات تهدف لبناء مخزون من التجهيزات الطبية وإنشاء صندوق أزمة لمواجهة موجة ثانية وتقديم المساعدات التي قد تكون مطلوبة، في الوقت والمكان المناسبين.

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وفي حين واصلت الدول الأوروبية فتح حدودها وتخفيف قيود التنقل مع جيرانها، أعلنت نيوزيلندا عن إصابتين جديدتين للمرة الأولى منذ 25 يوماً لم تسجل فيها أي إصابة. وقالت وزارة الصحة إن هذين الشخصين اللذين يحملان الفيروس قدماً في الآونة الأخيرة من بريطانيا مشيرة إلى أنهما على صلة ببعضهما البعض.

ناشدت ألمانيا مواطنيها تحميل تطبيق جديد للهواتف الذكية يستهدف كسر حلقة العدوى، وهو واحد من بين تطبيقات عدة مماثلة تأمل الحكومات الأوروبية أن تساعد في إحياء قطاعي السياحة والسفر بشكل آمن. ويعتمد تطبيق (كورونا-وورن-آب)على تقنية البلوتوث قصيرة المدى لقياس تقارب المسافات بين الأفراد، وإصدار تحذير إذا ثبتت فيما بعد إصابة أحدهم بمرض كوفيد-19.

وفي روسيا، أصبح بوسع سكان العاصمة موسكو زيارة المتاحف والمناطق المفتوحة للمرة الأولى منذ أكثر من شهرين. كما عاد أطباء الأسنان للعمل أيضاً. وسمحت السلطات باستئناف الأحداث الرياضية بشكل جزئي.

من جانب آخر، دخل وزير الصحة في حكومة ولاية دلهي الهندية إلى المستشفى وهو يعاني ارتفاعاً في درجة الحرارة. جاء ذلك في وقت أعلنت فيه الهند عن تسجيل أكثر من 10500 إصابة جديدة، الأمر الذي ينذر بتحميل المستشفيات ما يفوق طاقتها.(وكالات)