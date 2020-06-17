الطفولة الضائعة

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من الظواهر الخطيرة التي لا بدّ من لفت النظر إليها هي محاولة تجنيد الأطفال واستخدامهم في الحروب وأعمال القتل والإرهاب والعنف الجنسي والاختطاف

لمجرد أن تسمع أن أكثر من ربع مليار طفل (250 مليوناً)، يعيشون في حالة خطر، وخوف، وقلق، ووضع نفسي وصحي وغذائي وبيئي في أسوأ أحواله، تشعر بأن جزءاً من إنسانيتك يجري استلابها، لاسيّما في منطقة الحروب والنزاعات الأهلية والصدامات المسلحة، وحيث ينعدم حكم القانون، والعدل.

ولعلّ الرقم المخيف، هو في حالة تزايد في ظل تفشي فيروس كورونا، واستمرار الجائحة في جميع أنحاء العالم، فضلاً عن فقدان ملايين البشر لأعمالهم، ومصادر رزقهم، ونفاد مدّخراتهم، خصوصاً من الفئات الفقيرة الأكثر تضرّراً في ظلّ الأوضاع الاستثنائية، وغير الطبيعية، تلك التي ترافق معها تصاعد واحتدام ظواهر العنصرية، والتمييز، والتعصّب، والتطرّف، والعنف، والإرهاب.

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إن مرحلة الطفولة هي الأخطر في حياة البشر، لأنها تحدد حياة الإنسان، ومستقبله، فما بالك حين تعلم أن الملايين من الأطفال اليوم يعيشون في أوضاع البؤس، والشقاء، والأحلام المرعبة، ويعتبر عالمنا العربي أحد المناطق الأسوأ حالاً، والأكثر أذى في العالم، حيث يتعرض أطفال فلسطين، وسوريا، واليمن، وليبيا، والصومال، والعراق، وغيرها من البلدان العربية، مثل البالغين، للعسف، وعدم الأمن والأمان بسبب الحروب والنزاعات من جهة، ونشاط المنظمات الإرهابية من جهة أخرى، ودائماً ما يكون الأطفال وقوداً لها، وهم أكثر ضحاياها قتلاً، وإعاقة، وتشوّهاً، وحرقاً، ويُتماً، وانفصالاً عن أسرهم، واضطرابات نفسية وعقلية، وصدمات في التفكير والسلوك والعواطف، فضلاً عن تحويلهم إلى سلعة أحياناً للبيع، والشراء، والإتجار، والمخدرات، والإرهاب.

وبقدر ما تكون صورة الطفولة معتمة وقاسية، فإنها تشمل عوائل الأطفال، خصوصاً من هم دون خط الفقر، والذين يتجاوز عددهم المليار و200 مليون إنسان، يعيشون في ظل التخلّف والجهل، وتفشي الأمراض والأوبئة، ولاسيّما في البلدان النامية، إضافة إلى شحّ فرص العمل والتعليم، وانتشار الأمية، واستفحال ظواهر التعصّب، ووليده التطرّف، ونتاجهما العنف والإرهاب.

وإذا كان الأمر يتعلق بالضمائر والجانب الإنساني، فإن العالم يستذكر كل عام في شهر يونيو/ حزيران، مناسبة أليمة تتعلق بضحايا الحروب من الأطفال الأبرياء، وذلك بقرار اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 19 أغسطس/ آب عام 1982، إثر العدوان «الإسرائيلي» على لبنان في عام 1982 واجتياح العاصمة بيروت، وكان من الأسباب الموجبة لهذا القرار هو «العدد الكبير من الأطفال الفلسطينيين واللبنانيين الأبرياء ضحايا أعمال العدوان التي ترتكبها «إسرائيل»»، والهدف منه هو درء المعاناة التي يتعرّض لها الأطفال، وسوء المعاملة البدنية، والنفسية، والعقلية في جميع أنحاء العالم، فالأطفال هم أكثر الفئات في المجتمع ضعفاً، ما يجعلهم الأكثر تضرراً من عواقب الحروب.

ومن الظواهر الخطيرة التي لا بدّ من إلفات النظر إليها، هي محاولة تجنيد الأطفال واستخدامهم في الحروب وأعمال القتل، والإرهاب، والعنف الجنسي، والاختطاف، التي يتعرضون لها، إضافة إلى الهجمات على المدارس، والمستشفيات، والحرمان من المساعدات الإنسانية، لاسيّما في مناطق الصراع، وتلك أمور تتعلق بإنسانية الإنسان الذي سعى منذ القدم لوضع قواعد قانونية عرفية، أو تعاقدية (تعاهدية ومكتوبة)، للحدّ من الآلام الناجمة عن الحروب، والنزاعات المسلحة.

والمطلوب تفعيل قواعد القانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف لعام 1949 وملحقيها لعام 1977 (البروتوكولان الخاصان بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة، وحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية)، بعدم ترك الجناة يفلتون من العقاب، ومساءلتهم وتقديمهم للعدالة، علماً بأن مثل هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، ويحتاج الأمر إلى التوقيع على ميثاق روما لعام 1998 «المحكمة الجنائية الدولية»، واعتماده كأداة لتطوير قواعد القانون الدولي الجنائي، وهو الذي دخل حيّز النفاذ عام 2002، ودعوة جميع البلدان للانضمام إليه، إذْ لا تزال العديد من الدول الكبرى لم تنضم إليه، أو لم تصادق على انضمامها، مثل الولايات المتحدة التي انضمت إليه ثم أعلنت عن انسحابها، وروسيا والصين، إضافة إلى «إسرائيل»، والعديد من البلدان العربية، وقد اعتمدت الأمم المتحدة في عام 2000 بروتوكولاً اختيارياً لمنع تجنيد الأطفال برفع سقف الطفولة من سن 15 إلى 18.

ولعلّها مناسبة للتوجّه إلى كل من تهمه قضايا حقوق الإنسان، دولاً، وحكومات، ومنظمات إنسانية، ومؤسسات دولية، وأفراداً، تلك التي تعمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 لكي تضع في حسابها مخططاً دولياً لضمان مستقبل أفضل للطفولة، والأطفال، بإنهاء جميع أشكال العنف ضدهم، وإنهاء أي إساءة لهم وإهمالهم، وتطبيق اتفاقية حماية حقوق الطفل الدولية لعام 1989 بحيث تتوفّر بيئة سليمة ومعافاة لتوفير أسباب نجاح التنمية التي يقع الأطفال في صميمها، وجوهرها.

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