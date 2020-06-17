تخريج 530 طالباً وطالبة من مدارس الإمارات الوطنية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عماد الدين خليل



تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، شهد أحمد بن محمد الحميري الأمين العام لوزارة شؤون الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مدارس الإمارات، أمس الثلاثاء، الحفل الافتراضي عن بُعد لتخريج الدفعة ال13 «دفعة الاستعداد للخمسين» من طلبة المدارس وعددهم 530 طالباً وطالبة.

وجاء تنظيم الحفل السنوي افتراضياً هذا العام، تماشياً مع الظروف الحالية التي يمر بها العالم؛ جرّاء جائحة «كوفيد 19»؛ وحفاظاً على سلامة الخريجين والخريجات وأولياء الأمور؛ وذلك تكريماً لجهود وإنجازات الطلبة؛ واحتفالاً بدفعة جديدة من قادة المستقبل، من مجمعات مدارس الإمارات الوطنية في مدينة أبوظبي ومدينة العين ومدينة محمد بن زايد وإمارة الشارقة.

ووجه أحمد بن محمد الحميري، خلال الحفل، كلمة عبّر فيها عن أسمى عبارات الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، على رعاية سموه الدائمة لمدارس الإمارات، واهتمامه بالتطوير المستمر والنهوض بهذه المؤسسة التعليمية الرائدة، حتى تتواصل مسيرة الإنجازات وإعداد قادة المستقبل.

وقدّم الطالب الخريج خليفة جمال البح كلمة الخريجين، وأكد خلالها فرحة وفخر هذه الدفعة بإنجازاتها وإصرارها على تجاوز التحديات بكل تفاؤل وثقة، مشيداً بدور القيادة الرشيدة في غرس الإصرار والإرادة والأمل لدى أبناء الوطن.

ورفع أسمى آيات العرفان والامتنان إلى سمو الشيخ منصور بن زايد؛ لحرص سموه منذ تأسيس هذه المدارس على أن تكون مؤسسة وطنية رائدة تعلي من القيم، وترسّخ الريادة والإبداع.

وعبّر الدكتور كينيث فيدرا، مدير عام المدارس فيها عن سعادته بتخريج هذه المجموعة الجديدة؛ إذ تشمل أول دفعة لخريجي وخريجات مجمع الشارقة، التي تضم 49 طالباً وطالبة.

وأضاف: إن مدارس الإمارات الوطنية تعد من أكبر مؤسسات التعليم الخاصة في العالم، ولها اعتماد «AdvancED» العالمي.