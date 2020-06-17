بريطانيا تعتمد «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك أمس الثلاثاء، أن بريطانيا ستبدأ فوراً وصف منشّط «ديكساميثازون» لمرضى كوفيد-19، بعدما أظهر اختبار وصف بأنه اختراق كبير، أنه نجح في إنقاذ حياة ثلث المصابين الذين يعانون حالات خطيرة. وقال هانكوك: «نعمل مع هيئة الخدمات الصحية الوطنية، ليشمل العلاج المعتاد لكوفيد-19 ديكساميثازون اعتباراً من بعد ظهر اليوم (الثلاثاء)».

وأكد هانكوك أن بريطانيا بدأت بتخزين العقار المتاح بشكل واسع منذ ظهرت أولى المؤشرات إلى فاعليته قبل ثلاثة أشهر.

وقال: «نظرا إلى أننا لاحظنا أولى المؤشرات إلى إمكانات ديكساميثازون، نخزنّه منذ مارس/ آذار». وأضاف: «بات لدينا الآن 200 ألف جرعة جاهزة للاستخدام».

واختبر باحثون يقودهم فريق من جامعة أوكسفورد العقار المتاح بشكل واسع النطاق على أكثر من ألفي مصاب يعانون أعراضاً خطيرة. وخفض «ديكساميثازون» معدّلات الوفاة في أوساط المرضى الذين لم يكن بمقدورهم التنفّس إلا عبر الأجهزة بنسبة 35 في المئة، بينما خفض الوفيات في أوساط من يحصلون على الأوكسيجين بمعدل الخمس، بحسب النتائج الأولية.

وقال الفريق إن الجرعات اليومية من الديكساميثازون يمكن أن تمنع وفاة واحد من كل ثمانية مرضى يستخدمون جهاز التنفس الاصطناعي، وتنقذ واحداً من كل 25 مريضاً يحتاجون إلى الأكسجين وحده.

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وتضمنت التجربة مجموعة مراقبة مكونة من 4000 مريض لم يتلقوا العلاج.

وقال بيتر هوربي، أستاذ الأمراض المعدية الناشئة في قسم الطب بجامعة أكسفورد، إن «ديكساميثازون غير مكلف ويباع بدون وصفة ويمكن استخدامه على الفور لإنقاذ الأرواح في جميع أنحاء العالم».

وفي سياق متصل، أعلنت جامعة إمبريال كوليدج البريطانية أنها ستبدأ المرحلة الأولى للتجارب البشرية على لقاح فيروس كورونا خلال الأيام القادمة، وفقاً لصحيفة ديلي ميل. ويعتبر هذا هو اللقاح الثاني الذي يتم اختباره في بريطانيا، بعد لقاح أكسفورد الذي تتوقع الحكومة أن يكون جاهزاً بحلول شهر سبتمبر القادم.

ومن المتوقع أن يكلف هذا اللقاح نحو 3 جنيهات استرلينية فقط (4 دولارات) في حال ثبت نجاحه وطرحه في السوق، وأكد العلماء أن المرحلة الأولى من التجارب ستختبر ما إذا كان اللقاح آمناً أم لا؟، وسيتم اختباره على 120 شخصاً.

وقال البروفيسور روبن شاتوك، المسؤول عن تطوير اللقاح، إن الفريق يريد جعله رخيصاً قدر الإمكان حتى يصل إلى أكبر قدر من البريطانيين، مشيراً إلى أن الفريق يمتلك ما يكفي من المال لإنتاج اللقاح لجميع العاملين في المؤسسات الصحية ودور الرعاية الاجتماعية والمرضى. وأضاف البروفيسور: «لدينا بالفعل أموال من الحكومة لإنتاج 5 ملايين جرعة». وأفاد بأن الجامعة سوف تتنازل عن سعر اللقاح للمملكة المتحدة والبلدان الفقيرة، وستتقاضى فقط أسعاراً زهيدة للحفاظ على عمل المؤسسة، وتسريع التوزيع العالمي ودعم البحث الجديد. (وكالات)