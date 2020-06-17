شكرا لقرائتكم خبر عن إمداد مستوطنات الضفة بخطوط مياه تمهيداً للضم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت القناة السابعة «الإسرائيلية» إن شركة المياه «الإسرائيلية» «ميكروت» افتتحت خط مياه جديداً يربط مناطق الضفة الغربية بشبكة المياه «الوطنية» كخطوة للضم في الشهر المقبل. وأوضحت القناة أن الخط الجديد يمتد عبر مستوطنة ألفيه منشيه والمنطقة ج، فيما افتتحت الشركة محطة ضخ مياه جديدة ومتطورة في منطقة بركان الصناعية شمال الضفة والتي سيكون بمقدورها إمداد المياه إلى شرقي الضفة والمستوطنات في المناطق الجبلية. وكشف رئيس مجالس مستوطنات الضفة يوسي داغان أن ربط البنية التحتية للمياه في مناطق الضفة بشبكة المياه «الإسرائيلية» يشكل تطبيقاً فعلياً ل «السيادة»، وهذه خطوة مهمة لنكون جزءاً من «إسرائيل».

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