ترامب يعلن إصلاحات محدودة في أسلوب عمل الشرطة الأمريكية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعاطفه مع ذوي الضحايا الذين قتلوا على أيدي عناصر الشرطة الأمريكية وشدد على أهمية تعزيز المعايير والقواعد التي تحكم أجهزة تنفيذ القانون وذلك في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض قبل قيامه بالتوقيع على أمر تنفيذي خاص بإجراء إصلاحات في أجهزة الشرطة بالولايات المتحدة. ودعا ترامب إلى احترام رجال الشرطة لأن عملهم من أصعب الأعمال. وكان أعلن في تصريحات الاثنين، أن هدف الإجراءات الجديدة يكمن في «تنفيذ القانون وضمان العدالة والأمن»، معتبراً أن الأمر التنفيذي سيحمل طابعاً متكاملاً. واعتبر ترامب كذلك أن حادث مقتل المواطن الأسمر، ريشارد بروكس، في مدينة أتلانتا «قضية مرعبة وأمر مقلق».

في غضون ذلك، كشفت شرطية أمريكية تفاصيل جديدة عن حادثة مقتل الأمريكي ذي الأصول الإفريقية، جورج فلويد، أثناء توقيفه بعنف في مينيابوليس بولاية مينيسوتا يوم 25 مايو الفائت. ذكرت تقارير أن مبلغة الحوادث بقسم شرطة مينيابوليس، أبدت انزعاجها البالغ عندما شاهدت لقطات حية لاعتقال فلويد، لدرجة أنها اتصلت بمديرها الذي قالت له، بحسب صحيفة نيويورك بوست: «أنا لا أعرف، يمكنك أن تصفني بواشية إن رغبت، ولكن لدينا كاميرات لمكالمة الفرقة 320، ولا أعرف ما إذا كان عليهم استخدام القوة أم لا، لكنهم أخذوا شيئاً من الخلف ثم جلسوا جميعهم على هذا الرجل». وأضافت: «لا أعرف ما إذا كانوا بحاجة إليك أم لا، لكنهم لم يقولوا لي شيئاً».

وقد أجاب رئيسها بالقول «نعم، لم يقولوا لي أي شيء حتى الآن... مجرد رمية خاطفة، لا تؤخذ في الحسبان، لكنني سأكتشف الحقيقة». وكشف مسؤولو شرطة مينيابوليس أول أمس الاثنين، عن الأشرطة المصورة الخاصة بعملية الاعتقال التي وقعت في يوم 25 الماضي، وسط استمرار الاحتجاجات على مقتل فلويد، الذي قضى خنقاً بعد أن جثا الشرطي الأبيض ديريك شوفين على رقبته لمدة تسع دقائق تقريباً، رغم توسل القتيل له وشكواه من عدم قدرته على التنفس.

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من جانب آخر، أصيب رجل بالرصاص خلال احتجاج قرب متحف في وسط مدينة ألباكركي في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية، حيث وردت تقارير أن المتظاهرين حاولوا تحطيم تمثال لأحد الفاتحين الإسبان من القرن السادس عشر. وقالت صحيفة (ألباكركي جورنال) إن إطلاق النار وقع خلال اشتباك بين محتجين، حاولوا إسقاط تمثال خوان دي أونيتي، والعديد من الأفراد المسلحين المنتمين لجماعة أهلية تدعى حرس نيو مكسيكو المدني.

والتمثال الذي وقع عنده احتجاج الاثنين في ألباكركي هو جزء من منحوتة مثيرة للجدل تدعى (لا خورنادا) تصور أونيتي الذي ارتبط اسمه بمذبحة وقعت عام 1599 لقبيلة من السكان الأصليين، وهو يقود مجموعة من المستوطنين الإسبان صوب المنطقة التي باتت تعرف الآن باسم نيو مكسيكو.

إلى ذلك، تعهّدت شرطة لوس أنجلوس بفتح تحقيق «معمّق» لجلاء ملابسات موت شاب أسود عثر عليه الأسبوع الماضي مشنوقاً على شجرة، في واقعة اعتبرتها السلطات في بادئ الأمر حادثة انتحار قبل أن تتراجع تحت وطأة تظاهرات غاضبة وتأمر بتشريح الجثة. وقال شريف مقاطعة لوس أنجلوس أليكس فيلانويفا خلال مؤتمر صحفي إنّه «من مصلحتنا التحقيق في كلّ الفرضيات» المتعلّقة بموت روبرت فولر (24 عاماً) الذي عثر عليه فجر العاشر من يونيو الجاري جثة هامدة،متدلياً من رقبته بحبل مربوط على غصن شجرة.

وأضاف «يبدو أنّ التحقيق في هذه الوفاة يلقى اهتماماً كبيراً ليس فقط في بالمديل بل في سائر أنحاء البلاد». وكانت السلطات المحليّة سارعت في بادئ الأمر إلى اعتبار موت فولر عملية انتحار، لكنّها ما لبثت أن تراجعت تحت وقع الاحتجاجات، وأمرت بتشريح الجثّة لجلاء ملابسات الوفاة.