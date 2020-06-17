شكرا لقرائتكم خبر عن لا حياد في المهنة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

لا بدّ من الالتزام بمعايير «الموضوعية» والعدل في عرض وجهات النظر وجوانب أي قصة خبرية أو قضية عامة.

تشهد الساحة الإعلامية والصحفية في الولايات المتحدة جدلاً في الأسابيع الأخيرة حول أساسيات المهنة، بعد أزمة نشر مقال لسيناتور جمهوري في صحيفة «النيويورك تايمز» العريقة، ثم اعتذارها عن نشره، واستقالة رئيس تحرير صفحات الرأي فيها.

لم يكن مقال السيناتور توم كوتون، الذي دعا فيه إلى إنزال الجيش للشارع لمواجهة الاحتجاجات على العنصرية، أول أزمة تحريرية تمر بها الصحيفة التي تأسست قبل قرن ونصف القرن (عام 1851)، بل سبقها في السنوات الأخيرة أزمات لا تقل أهمية كاعتذارها لمقال عن قاضٍ بالمحكمة العليا عينه ترامب وغيره.

ولم يكن السبب في بدء الصحيفة تغييرات واسعة في إدارة تحريرها هو فقط اعتراض المئات من صحفييها على نشر مقال كوتون، باعتباره يمثل تحريضاً على الملونين، إنما لأن الجمهور نفسه أبدى اعتراضه في شكل وقف اشتراكه في الصحيفة. وبما أنها تعاني، مثلها مثل بقية وسائل الإعلام في العالم، من تراجع عائد الإعلانات وضغوط مالية أخرى، فلا يمكنها تحمل خسارة الاشتراكات.

فالإعلام في أمريكا بزنس خاص، وغالباً لشركات عائلية، وإن لم يكن مصدر ربح فعلى الأقل لا يتحمل أصحابه أن يكون نزيف خسائر. ولهذا، أتى ناشر «النيويورك تايمز» برئيس تنفيذي بريطاني، هو مارك تومسون، منذ 2012؛ ليعمل على ضبط وضعها المالي. لكن تومسون الذي كان مديراً عاماً لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) من 2004 إلى 2012 لم يفلح خلال الثماني سنوات في ضبط وضع الهيئة، بل عرّضها لأكثر من أزمة خاصة في مفاوضات ميثاقها مع الحكومة الذي يتجدد كل عدة سنوات. وكان قبل ذلك رئيساً للقناة الرابعة في بريطانيا، وهي القناة الوحيدة الحكومية تماماً، فاستخدم أموال دافعي الضرائب؛ لتغيير محتواها ليكون أكثر إثارة على حساب الجودة.

لكن المشكلة في الصحافة والإعلام في أمريكا تتجاوز تومسون وناشر «نيويورك تايمز»، وحتى تعاملها مع الرئيس دونالد ترامب، وتمس أساسيات المهنة التي يجادل الجميع حولها الآن، في المقالات وفي برامج الحوارات على الشبكات الرئيسية.

بالطبع هناك اليمين المتطرف وأنصار ترامب الذين يتهمون «التايمز»، وبقية وسائل الإعلام باستثناء «شبكة فوكس»، بأنها ملأى باليساريين أو الليبراليين الذين يريدون فرض وجهة نظرهم على الجمهور. لكن تلك فئة ليست كبيرة في النهاية، أما المعنيون فعلاً بالمهنة ومستقبلها فينقسمون بين من يرى أن دور الصحافة والإعلام التقليدي يعرض «وجهتي النظر» في أي موضوع، يعني ضرورة طرح كل الآراء ولو بها شطط، ومن يرى دوراً «أخلاقياً» للصحافة والإعلام يجعله مصفاة للآراء، فلا ينشر ما يتجاوز معايير معينة.

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ومع أن ذلك الجدل قديم ولم ينتهِ أو يحسم، لا في أمريكا ولا في غيرها من المجتمعات الديمقراطية أو الشمولية، إلا أن حدته الآن يشعلها صوت من يسمون «النشطاء» الذين تسلل كثير منهم للإعلام، وأيضاً ما تحدثه مواقع التواصل ومنافذ الإنترنت من «تسهيل وإسهال» في المعلومات والآراء المتطرفة على نقيضي الطيف السياسي والأخلاقي.

يظل هناك نفر من الحريصين على مهنة الصحافة يرون أن دور الصحفي دوماً هو إحداث التوازن فيما يقدم للرأي العام، وأنه يستحيل أن تكون هناك «حيادية مطلقة»، ولكن أيضاً لا بدّ من الالتزام بمعايير «الموضوعية» والعدل في عرض وجهات النظر، وجوانب أي قصة خبرية أو قضية عامة.

ومن تجربة عقود في العمل الصحفي والإعلامي في مؤسسات صغيرة محلية وكبيرة دولية وإقليمية يمكن القول، إنه لا حياد في المهنة ولا في أي نشاط يتعلق بالإنسان. وأتذكر أيام الدراسة الجامعية أستاذ الجراحة، رحمه الله، وكان عالماً ومثقفاً موسوعياً أيضاً، الذي صدمنا حين قال في محاضرة، إنه حتى «لا حياد في العلم»، وضرب لنا مثلاً بأن هناك جراحة بسيطة معروفة ولا يختلف على طريقتها اثنان، لكنه تحدانا أن نجد قطع جراح بالمشرط يشبه قطع الآخر.

القصد أن ما تربينا عليه وتعلمناه وراكمه كل منا من معرفة وثقافة وخبرة حياتية يلعب دوراً فيما ينتجه، حتى لو كان بناءً هندسياً يعتمد على معادلات صارمة لا تقبل الجدل.

فالأخبار هي هي، والقضايا المطروحة في مجتمع ما أو في العالم هي هي، لكن يختلف تناول هذا الصحفي في أمريكا وهذا الصحفي في الهند وذاك في كوستاريكا لها كل عن الآخر. ليس هذا فحسب، بل تجد في الوسيلة الإعلامية ذاتها من يتناول هذا الموضوع بشكل يختلف عن تناول زميله له.

لا حياد في المهنة، إنما هي محاولات موضوعية وعدل قدر المستطاع.

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