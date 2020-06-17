شكرا لقرائتكم خبر عن انتعاش جماعي للأسهم الإماراتية والخليجية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

تلقت الأسهم المحلية دفعة شرائية جيدة أعادت للأسواق مكاسبها، أمس الثلاثاء، في الوقت الذي ارتفعت مؤشراتها بقوة خلال الجلسة بأكثر من 1.5% لكلا السوقين، قبل أن يغلق مؤشر سوق دبي على ارتفاع 0.89%، وسوق أبوظبي 1.43%، مع ملاحظة استمرار عدم توزع السيولة بصورة عادلة على مختلف شراء الأسهم.

وفيما بلغت السيولة الإجمالية للأسواق 452.2 مليون درهم، كان (60%) من نصيب 6 أسهم فقط، وهي «أمانات»، و«إعمار العقارية»، و«الاتحاد العقارية»، و«أبوظبي الأول»، و«اتصالات» و«الدار».

وجاءت المكاسب المحلية وسط صعود جماعي للأسواق الخليجية، إذ ارتفع السوق السعودي 1.14%، والكويت 1.57%، ومسقط 0.2%، وسوق البحرين 0.32%، وذلك بالتزامن مع ارتفاع أسواق النفط.

وسجلت سيولة سوق دبي 298.7 مليون درهم، و153.5 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 449.75 مليون سهم، توزعت بواقع 408.6 مليون سهم في دبي، و41.15 مليون سهم في أبوظبي.

وارتفعت أسعار أسهم 34 شركة فيما تراجعت أسعار أسهم 15 شركة، وجاء ذلك من خلال 4381 صفقة.

سوق دبي

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي إلى مستوى 2070 نقطة مع ارتفاع المؤشرات القطاعية لأسهم العقار، والبنوك، والخدمات، والنقل، والاستثمار، والتأمين.

وارتفع قطاع العقار 0.8% مع ارتفاع «إعمار العقارية» 1.46% و«إعمار للتطوير» 1.38% و«إعمار مولز» 0.78% و«داماك» 1.32% و«أرابتك» 6.46%.

وزاد قطاع البنوك 0.54% مدعوماً بارتفاع «الإمارات دبي الوطني» 0.22% و«دبي الإسلامي» 0.26%.

وزاد قطاع النقل 2.55% نتيجة ارتفاع «العربية للطيران» 1.8% و«أرامكس»2.97% و«الخليج للملاحة» 5.26%.

كما ارتفع قطاع الاستثمار 1% مع ارتفاع «دبي للاستثمار» % و«سوق دبي المالي» 1.37 % و«شعاع كابيتال» 2.36%.

سوق أبوظبي

من جهته، صعد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية عند مستوى 4328.6 نقطة مع ارتفاع أسهم شركات البنوك والاستثمار والعقار والطاقة.

وصعد قطاع البنوك 1.91% نتيجة ارتفاع «أبوظبي الأول» 2.15% و«أبوظبي التجاري» 2.63% و«أبوظبي الإسلامي» 1.09%.

وزاد قطاع العقار 3.97% نتيجة ارتفاع «الدار» 4.22% و«رأس الخيمة العقارية» 0.58%.

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وصعد قطاع الطاقة 1% مع صعود «دانة غاز» 0.62% و«طاقة» 1.26% و«أدنوك للتوزيع» 1.36%.

وارتفع قطاع الاستثمار 4.51% نتيجة ارتفاع «العالمية القابضة» 5.23% و«إشراق» 3.85% وذلك في مقابل انخفاض «الواحة كابيتال» 0.87%.

وعلى العكس تراجع قطاع الاتصالات 0.36% بعد تراجع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

الأكثر تداولاً

وتصدر «أمانات» التداولات في سوق دبي بقيمة 77.6 مليون درهم، مغلقاً عند 0.858 درهم، وهو أعلى إغلاق له منذ 29 ديسمبر/ كانون الأول 2019، تلاه «إعمار العقارية» بسيولة بلغت 46.5 مليون درهم، وأغلق عند 2.78 درهم، ثم «الاتحاد العقارية» مستقطباً 39.2 مليون درهم، ليغلق عند 0.343 درهم.

وفي سوق أبوظبي، تزعم التداولات «أبوظبي الأول» ب38.5 مليون درهم، وأغلق عند 11.42 درهم، ثم «اتصالات» بتداولات ب37 مليون درهم، ليغلق عند 16.54 درهم، ثم «الدار» واستحوذ على 28.5 مليون درهم من إجمالي السيولة ليغلق سعره عند 1.73 درهم.

وسجل «بنك دبي التجاري» الارتفاع الأكثر بنسبة 7.24% مغلقاً عند 3.7 درهم، وفي المقابل، كان أكبر المتراجعين «الاتحاد العقارية» بنسبة 4.98% وأقفل عند 0.343 درهم.

وجاء في مقدمة الأسهم المرتفعة في سوق أبوظبي، «العالمية القابضة» بنسبة 5.23% مغلقاً عند 33 درهم، وفي المقابل، سجل «أركان» التراجع الأكثر بنسبة 4.75% ليغلق عند 0.38 درهم.

توجهات المستثمرين

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار لغ 16.32 مليون درهم محصلة شراء، منها 6.5 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و9.87 مليون درهم محصلة شراء المواطنين.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 16.32 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 4.11 مليون درهم محصلة بيع العرب، و12.21 مليون درهم محصلة بيع الأجانب.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 28 مليون درهم محصلة شراء، منها 21.3 مليون درهم محصلة شراء العرب و6.57 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين.

وعلى العكس، اتجه المستثمرون الأجانب والمواطنون نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 28 مليون درهم محصلة بيع، منها 18.36 مليون درهم محصلة بيع الأجانب، و9.5 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

وركز المستثمرون الأجانب (غير العرب) مشترياتهم على أسهم شركات «الدار»، و«آن ديجيتال سيرفسس»، و«أرامكس»، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات «الاتحاد العقارية»، و«دي إكس بي»، و«إعمار مولز».

وتباين أداء المحافظ الاستثمارية التي اتجهت نحو الشراء في سوق أبوظبي بصافي استثمار بلغ 29 مليون درهم محصلة شراء، وإلى البيع بسوق دبي بصافي استثمار بلغ 46.2 مليون درهم محصلة بيع.

وفي المقابل اتجه المستثمرون الأفراد نحو البيع بأبوظبي بصافي استثمار بلغ 29 مليون درهم محصلة بيع، وإلى الشراء بدبي بصافي استثمار بلغ 46.2 مليون درهم محصلة شراء.